https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742623385.html

Минтруд разрешил отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты

Минтруд разрешил отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты - РИА Новости, 23.07.2021

Минтруд разрешил отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты

Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:51

2021-07-23T20:51

2021-07-23T21:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре.Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".Если в регионе вводят вакцинацию по эпидпоказаниям, работодатель также должен издать приказ об организации прививок. С ним необходимо ознакомить сотрудников под роспись.Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.В рабочем коллективе также рекомендуют проводить разъяснения по поводу вакцинации: распространить официальную информацию о текущей эпидситуации с коронавирусом в регионе, а также об эффективности вакцинации против COVID-19 и целях ее проведения — снижении риска заражения и предотвращении тяжелого течения заболевания.Работодатель вправе сам решать, как поддержать вакцинированных сотрудников. Например, им могут дать оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы и возможность присоединить их к очередному отпуску."Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса России повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом", — сказано в документе.Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — "с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных" не более шести месяцев назад."Не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", — пояснили в ведомствах.В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника V", которую рекомендуют для ревакцинации.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742539250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество