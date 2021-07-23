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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742567798.html
В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде за то, что за деньги вносили в единую систему о вакцинации населения ложные... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:43
2021-07-23T16:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр богомаз
здоровье - общество
брянская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде за то, что за деньги вносили в единую систему о вакцинации населения ложные сведения о том, что якобы прививали людей, а сами уничтожали вакцину, так и не использовав.Ранее СУ СК России по региону сообщало, что в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации нескольких десятков жителей города Брянска и Брянской области от новой коронавирусной инфекции, "повысив тем самым риск ее распространения". Сотрудники больницы, считает следствие, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник."В настоящее время все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись", - рассказал РИА Новости представитель СУ СК России по региону в пятницу.Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали "левые" справки, они ещё "еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей". По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть "по всей строгости закона, по верхней планке".В следственном управлении заявили РИА Новости, что пока не готовы уточнить количество уничтоженной вакцины.
https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр богомаз, здоровье - общество, брянская область, происшествия
15:43 23.07.2021 (обновлено: 16:37 23.07.2021)
 
В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19

В Брянской области три сотрудника больницы уничтожали вакцину от COVID-19 вместо ее использования

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде за то, что за деньги вносили в единую систему о вакцинации населения ложные сведения о том, что якобы прививали людей, а сами уничтожали вакцину, так и не использовав.
Ранее СУ СК России по региону сообщало, что в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации нескольких десятков жителей города Брянска и Брянской области от новой коронавирусной инфекции, "повысив тем самым риск ее распространения". Сотрудники больницы, считает следствие, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник.
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"В настоящее время все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись", - рассказал РИА Новости представитель СУ СК России по региону в пятницу.
Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали "левые" справки, они ещё "еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей". По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть "по всей строгости закона, по верхней планке".
В следственном управлении заявили РИА Новости, что пока не готовы уточнить количество уничтоженной вакцины.
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