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В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V"
В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V" - РИА Новости, 23.07.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V"
Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет – вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:20
2021-07-23T12:32
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет – вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата."Не срыв, а задержки, ведётся напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это - безусловный приоритет", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
12:20 23.07.2021 (обновлено: 12:32 23.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V"

Пресс-секретарь президента Песков назвал ситуацию с экспортом "Спутника V" задержкой, а не срывом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет – вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Результаты исследования "Спутника V" опубликуют осенью
"Не срыв, а задержки, ведётся напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это - безусловный приоритет", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.
 
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