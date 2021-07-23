https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742521991.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V"

В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V" - РИА Новости, 23.07.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с экспортом "Спутника V"

Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет – вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:20

2021-07-23T12:20

2021-07-23T12:32

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с поставками "Спутника V" на экспорт не срыв, а задержка: главный приоритет – вакцинация россиян, тем более что кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата."Не срыв, а задержки, ведётся напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это - безусловный приоритет", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.

https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742490229.html

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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество