https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html

На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО

На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО - РИА Новости, 23.07.2021

На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО

Украина не сможет стать членом НАТО в нынешних границах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:51

2021-07-23T15:51

2021-07-23T22:15

александр чалый

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

украина

в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина не сможет стать членом НАТО в нынешних границах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.В интервью каналу "Хвыля" дипломат рассказал, что Декларация о провозглашении суверенитета Украины от 1990 года основывалась на двух находящихся в едином пакете принципах — нейтралитете и ядерном разоружении.Он отметил, что Украине следовало соблюдать Будапештский меморандум, то есть придерживаться политики нейтралитета."Перед нами открывался фантастический, конструктивный путь, если бы мы пошли (по нему. — Прим. ред.), мы бы никогда не имели 2014 года. То есть положить в основу своей политики Будапештский меморандум", — продолжил дипломат.Однако подписав этот документ, Украина впоследствии "забыла" про него и в середине 1990-х годов приняла курс на интеграцию в НАТО."То есть мы приняли другую концепцию безопасности, что наша безопасность будет обеспечена нашим членством в НАТО. Это две совершенно разные концепции, которые вместе не взлетают", — пояснил он.Как считает бывший замглавы МИД, вступить в Североатлантичекий альянс со всей нынешней территорией Украина не сможет.Он добавил, что такое положение дел объясняется балансом сил, а не международным правом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html

https://ria.ru/20210717/nato-1741678742.html

https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html

украина

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александр чалый, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, украина, в мире