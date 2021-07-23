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На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
Украина не сможет стать членом НАТО в нынешних границах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:51
2021-07-23T22:15
александр чалый
верховная рада украины
нато
андерс фог расмуссен
украина
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина не сможет стать членом НАТО в нынешних границах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.В интервью каналу "Хвыля" дипломат рассказал, что Декларация о провозглашении суверенитета Украины от 1990 года основывалась на двух находящихся в едином пакете принципах — нейтралитете и ядерном разоружении.Он отметил, что Украине следовало соблюдать Будапештский меморандум, то есть придерживаться политики нейтралитета."Перед нами открывался фантастический, конструктивный путь, если бы мы пошли (по нему. — Прим. ред.), мы бы никогда не имели 2014 года. То есть положить в основу своей политики Будапештский меморандум", — продолжил дипломат.Однако подписав этот документ, Украина впоследствии "забыла" про него и в середине 1990-х годов приняла курс на интеграцию в НАТО."То есть мы приняли другую концепцию безопасности, что наша безопасность будет обеспечена нашим членством в НАТО. Это две совершенно разные концепции, которые вместе не взлетают", — пояснил он.Как считает бывший замглавы МИД, вступить в Североатлантичекий альянс со всей нынешней территорией Украина не сможет.Он добавил, что такое положение дел объясняется балансом сил, а не международным правом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html
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александр чалый, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, украина, в мире
15:51 23.07.2021 (обновлено: 22:15 23.07.2021)
 
На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО

Украинский дипломат Чалый заявил о невозможности вступить в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина не сможет стать членом НАТО в нынешних границах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.
В интервью каналу "Хвыля" дипломат рассказал, что Декларация о провозглашении суверенитета Украины от 1990 года основывалась на двух находящихся в едином пакете принципах — нейтралитете и ядерном разоружении.

"Когда мы получили гарантии, мы получили гарантии пяти членов Совета Безопасности ООН, обладающих ядерным оружием", — пояснил Чалый.

Он отметил, что Украине следовало соблюдать Будапештский меморандум, то есть придерживаться политики нейтралитета.
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"Перед нами открывался фантастический, конструктивный путь, если бы мы пошли (по нему. — Прим. ред.), мы бы никогда не имели 2014 года. То есть положить в основу своей политики Будапештский меморандум", — продолжил дипломат.
Однако подписав этот документ, Украина впоследствии "забыла" про него и в середине 1990-х годов приняла курс на интеграцию в НАТО.
"То есть мы приняли другую концепцию безопасности, что наша безопасность будет обеспечена нашим членством в НАТО. Это две совершенно разные концепции, которые вместе не взлетают", — пояснил он.
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"Практически мы в нем не можем быть по определению, в силу нашего геополитического положения. А если точнее сказать, но тогда совсем с другой территорией, чем та, которая у нас есть в границах 1991 года", — уточнил Чалый.

Он добавил, что такое положение дел объясняется балансом сил, а не международным правом.
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Как заявлял бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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