https://ria.ru/20210723/ukraina-1742548958.html

Украинку затравили из-за поджога футболки с национальным гербом

Украинку затравили из-за поджога футболки с национальным гербом - РИА Новости, 23.07.2021

Украинку затравили из-за поджога футболки с национальным гербом

Жительница Украины опубликовала в Instagram видео, на котором она поджигает футболку с изображением государственного герба, пишет "Страна. UA". РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:16

2021-07-23T14:16

2021-07-23T14:16

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жительница Украины опубликовала в Instagram видео, на котором она поджигает футболку с изображением государственного герба, пишет "Страна. UA".После того как ролик появился на странице националистического интернет-сообщества, на девушку обрушилась волна критики. В ответ на травлю она заявила, что майка принадлежала ее бывшему молодому человеку, поэтому вызывала неприятные ассоциации."Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать", — объяснила украинка свой поступок.Ранее студентка из Харькова опубликовала пост в соцсетях, в котором пожаловалась на запрет писать курсовую на русском языке. После этого ей начали поступать угрозы, а работодатель пообещал сделать все, чтобы уволить подчиненную.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ukraina-1737945469.html

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