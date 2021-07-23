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Пушков высмеял Украину из-за требований по "Северному потоку — 2"
Пушков высмеял Украину из-за требований по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
Пушков высмеял Украину из-за требований по "Северному потоку — 2"
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал требования Украины к Западу из-за соглашения "Северному потоку — 2", которое заключили Соединенные Штаты и Германия. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:01
2021-07-23T12:01
2021-07-23T12:01
ольга стефанишина
северный поток — 2
евросоюз
алексей пушков
вашингтон (город)
сша
киев
украина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал требования Украины к Западу из-за соглашения "Северному потоку — 2", которое заключили Соединенные Штаты и Германия.Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев рассчитывает на компенсацию по завершении строительства проекта. В частности, речь идет о гарантиях на транзит российского газа, а также о выполнении Евросоюзом обязательств по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации.По мнению члена Совфеда, Киев не имеет права что-либо требовать в сложившейся ситуации. "Типичная позиция нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует денег, кредитов и гарантий, которые вообще-то ему никто не обязан давать", — написал Пушков в своем Telegram-канале.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
https://ria.ru/20210723/ukraina-1742504882.html
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ольга стефанишина, северный поток — 2, евросоюз, алексей пушков, вашингтон (город), сша, киев, украина
Пушков высмеял Украину из-за требований по "Северному потоку — 2"
Сенатор Пушков назвал требования Украины по "Северному потоку — 2" позицией нахлебника