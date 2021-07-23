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Источник: постпреды западных стран СБ ООН хотят встретиться с Тихановской
Источник: постпреды западных стран СБ ООН хотят встретиться с Тихановской - РИА Новости, 23.07.2021
Источник: постпреды западных стран СБ ООН хотят встретиться с Тихановской
Постпреды западных государств в СБ ООН планируют на следующей неделе встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером оппозиции Светланой... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T04:38
2021-07-23T05:22
светлана тихановская
совет безопасности оон
белоруссия
в мире
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Постпреды западных государств в СБ ООН планируют на следующей неделе встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером оппозиции Светланой Тихановской, которая будет находиться в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Сейчас Тихановская находится с визитом в Вашингтоне. Ранее в ее Telegram-канале сообщалось, что 24-27 июля она будет в Нью-Йорке. Также ожидается ее встреча с представителями белорусской диаспоры."Постоянные представители западных стран-членов СБ ООН встретятся с Тихановской на следующей неделе", - сообщил РИА Новости дипломатический источник.В СБ ООН 5 постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и 10 временных (сейчас это Эстония, Норвегия, Ирландия, Индия, Мексика, Нигер, Тунис, Вьетнам, Кения, Сент-Винсент и Гренадины).После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210721/tikhanovskaya-1742299874.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/tikhanovskaya-1742092733.html
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светлана тихановская, совет безопасности оон, белоруссия, в мире
04:38 23.07.2021 (обновлено: 05:22 23.07.2021)
 
Источник: постпреды западных стран СБ ООН хотят встретиться с Тихановской

Источник: постпреды западных стран Совбеза ООН хотят встретиться с Тихановской на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Постпреды западных государств в СБ ООН планируют на следующей неделе встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером оппозиции Светланой Тихановской, которая будет находиться в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Сейчас Тихановская находится с визитом в Вашингтоне. Ранее в ее Telegram-канале сообщалось, что 24-27 июля она будет в Нью-Йорке. Также ожидается ее встреча с представителями белорусской диаспоры.
"Постоянные представители западных стран-членов СБ ООН встретятся с Тихановской на следующей неделе", - сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В СБ ООН 5 постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и 10 временных (сейчас это Эстония, Норвегия, Ирландия, Индия, Мексика, Нигер, Тунис, Вьетнам, Кения, Сент-Винсент и Гренадины).
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:55
Тихановская призвала США к информационной борьбе с белорусскими властями
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:46В мире
Тихановская рассчитывает, что ей "повезет" встретиться с Байденом
 
Светлана ТихановскаяСовет Безопасности ООНБелоруссияВ мире
 
 
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