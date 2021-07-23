04:38 23.07.2021 (обновлено: 05:22 23.07.2021)
Источник: постпреды западных стран СБ ООН хотят встретиться с Тихановской
Источник: постпреды западных стран Совбеза ООН хотят встретиться с Тихановской на следующей неделе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
ООН, 23 июл – РИА Новости. Постпреды западных государств в СБ ООН планируют на следующей неделе встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером оппозиции Светланой Тихановской, которая будет находиться в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Сейчас Тихановская находится с визитом в Вашингтоне. Ранее в ее Telegram-канале сообщалось, что 24-27 июля она будет в Нью-Йорке. Также ожидается ее встреча с представителями белорусской диаспоры.
"Постоянные представители западных стран-членов СБ ООН встретятся с Тихановской на следующей неделе", - сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В СБ ООН 5 постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и 10 временных (сейчас это Эстония, Норвегия, Ирландия, Индия, Мексика, Нигер, Тунис, Вьетнам, Кения, Сент-Винсент и Гренадины).
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.