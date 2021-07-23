https://ria.ru/20210723/telefon-1742564849.html
Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором - РИА Новости, 23.07.2021
Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
Российский бренд Inoi объявил о выходе кнопочного телефона 286Z, отличительной чертой которого стала продолжительная автономная работа. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:32
2021-07-23T15:32
2021-07-23T15:32
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский бренд Inoi объявил о выходе кнопочного телефона 286Z, отличительной чертой которого стала продолжительная автономная работа.Трубка представляет собой классический кнопочный телефон с 2,8-дюймовым экраном с разрешением 240 x 320 точек. Несмотря на внешний вид, устройству не досталась защита от воды или ударов. В телефоне есть камера с VGA-разрешением.При массе в 201 грамм телефон получил аккумулятор объемом 5000 мАч — больше, чем у большинства современных смартфонов. Inoi 286Z способен заряжать другие устройства и работать в качестве фонарика.Устройство, как заявляет производитель, понравится путешественникам и охотникам. Цена Inoi 286Z составляет 2490 рублей.
https://ria.ru/20210723/telefony-1742485622.html
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мобильный телефон, гаджеты, технологии
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Российский бренд Inoi объявил
о выходе кнопочного телефона 286Z, отличительной чертой которого стала продолжительная автономная работа.
Трубка представляет собой классический кнопочный телефон с 2,8-дюймовым экраном с разрешением 240 x 320 точек. Несмотря на внешний вид, устройству не досталась защита от воды или ударов. В телефоне есть камера с VGA-разрешением.
При массе в 201 грамм телефон получил аккумулятор объемом 5000 мАч — больше, чем у большинства современных смартфонов. Inoi 286Z способен заряжать другие устройства и работать в качестве фонарика.
Устройство, как заявляет производитель, понравится путешественникам и охотникам. Цена Inoi 286Z составляет 2490 рублей.