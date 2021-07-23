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Наука
https://ria.ru/20210723/telefon-1742564849.html
Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором - РИА Новости, 23.07.2021
Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
Российский бренд Inoi объявил о выходе кнопочного телефона 286Z, отличительной чертой которого стала продолжительная автономная работа. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:32
2021-07-23T15:32
наука
мобильный телефон
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский бренд Inoi объявил о выходе кнопочного телефона 286Z, отличительной чертой которого стала продолжительная автономная работа.Трубка представляет собой классический кнопочный телефон с 2,8-дюймовым экраном с разрешением 240 x 320 точек. Несмотря на внешний вид, устройству не досталась защита от воды или ударов. В телефоне есть камера с VGA-разрешением.При массе в 201 грамм телефон получил аккумулятор объемом 5000 мАч — больше, чем у большинства современных смартфонов. Inoi 286Z способен заряжать другие устройства и работать в качестве фонарика.Устройство, как заявляет производитель, понравится путешественникам и охотникам. Цена Inoi 286Z составляет 2490 рублей.
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мобильный телефон, гаджеты, технологии
15:32 23.07.2021
 

Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором

© InoiInoi 286Z
Inoi 286Z
© Inoi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский бренд Inoi объявил о выходе кнопочного телефона 286Z, отличительной чертой которого стала продолжительная автономная работа.
Трубка представляет собой классический кнопочный телефон с 2,8-дюймовым экраном с разрешением 240 x 320 точек. Несмотря на внешний вид, устройству не досталась защита от воды или ударов. В телефоне есть камера с VGA-разрешением.
При массе в 201 грамм телефон получил аккумулятор объемом 5000 мАч — больше, чем у большинства современных смартфонов. Inoi 286Z способен заряжать другие устройства и работать в качестве фонарика.
Устройство, как заявляет производитель, понравится путешественникам и охотникам. Цена Inoi 286Z составляет 2490 рублей.
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НаукаМобильный телефонГаджетыТехнологии
 
 
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