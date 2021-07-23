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Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе
Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе - РИА Новости, 23.07.2021
Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках рабочей поездки в Пичаевский район принял участие в церемонии открытия второго Пичаевского... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T21:56
2021-07-23T21:56
2021-07-23T21:56
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ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках рабочей поездки в Пичаевский район принял участие в церемонии открытия второго Пичаевского фельдшерско-акушерского пункта в селе Заречье, который будет обслуживать пять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство ФАПа велось в рамках региональной составляющей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". На строительство было выделено более 11 миллионов рублей. Еще на 1,2 миллиона рублей закуплено медицинское оборудование и мебель. В ФАПе имеются автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр, тонометр для измерения внутриглазного давления, экспресс-анализатор кардиомаркеров, анализатор уровня холестерина и глюкозы.Как отметил Никитин, наличие современного медицинского учреждения в селе крайне важно, особенно для граждан пожилого возраста, у которых теперь есть возможность получать медпомощь в комфортных условиях и в шаговой доступности."В Тамбовской области самая высокая доля сельского населения в центральной России, а также населения старшего возраста. Например, в Пичаевском районе треть населения - старше трудоспособного возраста. Поэтому развитие сельского здравоохранения – в числе приоритетных задач", - приводит пресс-служба слова Никитина.В пресс-службе добавили, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Заречье – один из пяти, что откроются в районах Тамбовской области в этом году.
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россия, александр никитин, тамбовская область, общество
Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе
Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе
ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
в рамках рабочей поездки в Пичаевский район принял участие в церемонии открытия второго Пичаевского фельдшерско-акушерского пункта в селе Заречье, который будет обслуживать пять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство ФАПа велось в рамках региональной составляющей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". На строительство было выделено более 11 миллионов рублей. Еще на 1,2 миллиона рублей закуплено медицинское оборудование и мебель. В ФАПе имеются автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр, тонометр для измерения внутриглазного давления, экспресс-анализатор кардиомаркеров, анализатор уровня холестерина и глюкозы.
Как отметил Никитин, наличие современного медицинского учреждения в селе крайне важно, особенно для граждан пожилого возраста, у которых теперь есть возможность получать медпомощь в комфортных условиях и в шаговой доступности.
"В Тамбовской области
самая высокая доля сельского населения в центральной России
, а также населения старшего возраста. Например, в Пичаевском районе треть населения - старше трудоспособного возраста. Поэтому развитие сельского здравоохранения – в числе приоритетных задач", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Заречье – один из пяти, что откроются в районах Тамбовской области в этом году.