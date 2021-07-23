https://ria.ru/20210723/tambov-1742629103.html

Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе

Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе - РИА Новости, 23.07.2021

Тамбовский губернатор открыл новый ФАП в Пичаевском районе

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках рабочей поездки в Пичаевский район принял участие в церемонии открытия второго Пичаевского... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:56

2021-07-23T21:56

2021-07-23T21:56

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александр никитин

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ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках рабочей поездки в Пичаевский район принял участие в церемонии открытия второго Пичаевского фельдшерско-акушерского пункта в селе Заречье, который будет обслуживать пять населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство ФАПа велось в рамках региональной составляющей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". На строительство было выделено более 11 миллионов рублей. Еще на 1,2 миллиона рублей закуплено медицинское оборудование и мебель. В ФАПе имеются автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр, тонометр для измерения внутриглазного давления, экспресс-анализатор кардиомаркеров, анализатор уровня холестерина и глюкозы.Как отметил Никитин, наличие современного медицинского учреждения в селе крайне важно, особенно для граждан пожилого возраста, у которых теперь есть возможность получать медпомощь в комфортных условиях и в шаговой доступности."В Тамбовской области самая высокая доля сельского населения в центральной России, а также населения старшего возраста. Например, в Пичаевском районе треть населения - старше трудоспособного возраста. Поэтому развитие сельского здравоохранения – в числе приоритетных задач", - приводит пресс-служба слова Никитина.В пресс-службе добавили, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Заречье – один из пяти, что откроются в районах Тамбовской области в этом году.

https://ria.ru/20210129/nauka-1595181139.html

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россия, александр никитин, тамбовская область, общество