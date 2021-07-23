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Мурманская область
https://ria.ru/20210723/stupino-1742555357.html
Депутаты Мурманска передали землю для выставки о городах-героях в Ступино
Депутаты Мурманска передали землю для выставки о городах-героях в Ступино - РИА Новости, 23.07.2021
Депутаты Мурманска передали землю для выставки о городах-героях в Ступино
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев принял участие в церемонии закладки земли в специальную капсулу, которая будет... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:43
2021-07-23T14:43
мурманская область
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МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев принял участие в церемонии закладки земли в специальную капсулу, которая будет передана Совету ветеранов городского округа Ступино Московской области, где предполагается открыть экспозицию, посвященную городам-героям, сообщили в мурманской мэрии."В Ступино создается новая экспозиция, посвященная городам-героям. Совет депутатов и администрация Мурманска организовали выезд представителей молодежи, депутатов на место первого боя Полярной дивизии. Провели там митинг памяти и взяли землю. После передачи капсула будет храниться в мемориальном уголке историко-краеведческого музея Ступино", – рассказал Михаил Белошеев, слова которого приводит пресс-служба мэрии.Как отметили в мэрии, всего в боях на территории Мурманской области воевали более ста жителей города Ступино. В память о героях мурманские активисты подготовили дополнительную экспозицию для музея: комплект памятных медалей города-героя Мурманска, книгу об истории создания Полярной дивизии, фильм под названием "Сегодня на мурманском направлении".Мурманску было присвоено звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 6 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награду Мурманск получил за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны. Мурманск стал одним из последних городов в истории Советского Союза, кто удостоился гордого звания "Город-герой".
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
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московская область (подмосковье), мурманск, мурманская область, общество
14:43 23.07.2021
 
Депутаты Мурманска передали землю для выставки о городах-героях в Ступино

Мурманские депутаты передали землю для экспозиции о городах-героях в Ступино

© РИА Новости / Ирина БадмаеваПорт в Мурманске
Порт в Мурманске - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Ирина Бадмаева
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев принял участие в церемонии закладки земли в специальную капсулу, которая будет передана Совету ветеранов городского округа Ступино Московской области, где предполагается открыть экспозицию, посвященную городам-героям, сообщили в мурманской мэрии.
"В Ступино создается новая экспозиция, посвященная городам-героям. Совет депутатов и администрация Мурманска организовали выезд представителей молодежи, депутатов на место первого боя Полярной дивизии. Провели там митинг памяти и взяли землю. После передачи капсула будет храниться в мемориальном уголке историко-краеведческого музея Ступино", – рассказал Михаил Белошеев, слова которого приводит пресс-служба мэрии.
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Как отметили в мэрии, всего в боях на территории Мурманской области воевали более ста жителей города Ступино. В память о героях мурманские активисты подготовили дополнительную экспозицию для музея: комплект памятных медалей города-героя Мурманска, книгу об истории создания Полярной дивизии, фильм под названием "Сегодня на мурманском направлении".
Мурманску было присвоено звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 6 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награду Мурманск получил за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны. Мурманск стал одним из последних городов в истории Советского Союза, кто удостоился гордого звания "Город-герой".
 
Мурманская областьМосковская область (Подмосковье)МурманскМурманская областьОбщество
 
 
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