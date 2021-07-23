https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html
В Максатихе Тверской области построят новую школу
В Максатихе Тверской области построят новую школу - РИА Новости, 23.07.2021
В Максатихе Тверской области построят новую школу
В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:00
2021-07-23T11:00
2021-07-23T11:00
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742502479_0:149:1300:880_1920x0_80_0_0_91238711088b84c14369262771a0b361.jpg
ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Игорь Руденя в четверг посетил в Максатихе среднюю школу №1. Перед осмотром главе региона представили проекты строительства в поселке нового учреждения, ввод которого позволит ликвидировать вторую смену и создать для местных школьников современные условия для получения образования", - отметили в пресс-службе.Игорь Руденя поручил министерству строительства региона провести все необходимые расчеты по проектам и в ближайшее время вынести вопрос на рассмотрение областного правительства."Губернатор подчеркнул – важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания. Так, глава региона поручил обновить окна в спортивном зале школы №1", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210720/zhivotnye-1742104534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742502479_112:0:1285:880_1920x0_80_0_0_361da1bac58f62777066cc5e61092e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Игорь Руденя
в четверг посетил в Максатихе среднюю школу №1. Перед осмотром главе региона представили проекты строительства в поселке нового учреждения, ввод которого позволит ликвидировать вторую смену и создать для местных школьников современные условия для получения образования", - отметили в пресс-службе.
Игорь Руденя поручил министерству строительства региона провести все необходимые расчеты по проектам и в ближайшее время вынести вопрос на рассмотрение областного правительства.
"Губернатор подчеркнул – важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания. Так, глава региона поручил обновить окна в спортивном зале школы №1", - сказали в пресс-службе.