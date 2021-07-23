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Тверская область
https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html
В Максатихе Тверской области построят новую школу
В Максатихе Тверской области построят новую школу - РИА Новости, 23.07.2021
В Максатихе Тверской области построят новую школу
В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:00
2021-07-23T11:00
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Игорь Руденя в четверг посетил в Максатихе среднюю школу №1. Перед осмотром главе региона представили проекты строительства в поселке нового учреждения, ввод которого позволит ликвидировать вторую смену и создать для местных школьников современные условия для получения образования", - отметили в пресс-службе.Игорь Руденя поручил министерству строительства региона провести все необходимые расчеты по проектам и в ближайшее время вынести вопрос на рассмотрение областного правительства."Губернатор подчеркнул – важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания. Так, глава региона поручил обновить окна в спортивном зале школы №1", - сказали в пресс-службе.
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игорь руденя
11:00 23.07.2021
 

В Максатихе Тверской области построят новую школу

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время ознакомления с проектом строительства новой школы в Максатихе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время ознакомления с проектом строительства новой школы в Максатихе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Игорь Руденя в четверг посетил в Максатихе среднюю школу №1. Перед осмотром главе региона представили проекты строительства в поселке нового учреждения, ввод которого позволит ликвидировать вторую смену и создать для местных школьников современные условия для получения образования", - отметили в пресс-службе.
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Игорь Руденя поручил министерству строительства региона провести все необходимые расчеты по проектам и в ближайшее время вынести вопрос на рассмотрение областного правительства.
"Губернатор подчеркнул – важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания. Так, глава региона поручил обновить окна в спортивном зале школы №1", - сказали в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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