https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html

В Максатихе Тверской области построят новую школу

В Максатихе Тверской области построят новую школу - РИА Новости, 23.07.2021

В Максатихе Тверской области построят новую школу

В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:00

2021-07-23T11:00

2021-07-23T11:00

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. В Максатихе Тверской области построят новую школу, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Игорь Руденя в четверг посетил в Максатихе среднюю школу №1. Перед осмотром главе региона представили проекты строительства в поселке нового учреждения, ввод которого позволит ликвидировать вторую смену и создать для местных школьников современные условия для получения образования", - отметили в пресс-службе.Игорь Руденя поручил министерству строительства региона провести все необходимые расчеты по проектам и в ближайшее время вынести вопрос на рассмотрение областного правительства."Губернатор подчеркнул – важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания. Так, глава региона поручил обновить окна в спортивном зале школы №1", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210720/zhivotnye-1742104534.html

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2021

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игорь руденя