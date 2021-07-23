https://ria.ru/20210723/stroitelstvo-1742612950.html

В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах

В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах - РИА Новости, 23.07.2021

В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах

Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T19:16

2021-07-23T19:16

2021-07-23T19:16

новости подмосковья

андрей разин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742612543_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_00f60360516c5fbc10fffa5754b9a7d6.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин. По его словам, такое решение было принято из-за недовольства местных жителей застройкой. Об этом сообщил телеканал "360"."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах. Известны случаи, когда предпринимались попытки застроить зеленые зоны, парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство жителей", – пояснил Разин.В связи с этим было решено не допускать подобных случаев. Разин отметил, что сейчас ведется работа по определению зеленых зон. С помощью онлайн-голосования жители Московской области предложили 2700 территорий, которые хотят защитить от застройки. После отбора часть этих территорий будет занесена в Региональную геоинформационную систему Московской области. Это поможет контролировать строительство в зеленых зонах.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)