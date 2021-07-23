Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210723/stroitelstvo-1742612950.html
В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах
В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах - РИА Новости, 23.07.2021
В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах
Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:16
2021-07-23T19:16
новости подмосковья
андрей разин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742612543_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_00f60360516c5fbc10fffa5754b9a7d6.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин. По его словам, такое решение было принято из-за недовольства местных жителей застройкой. Об этом сообщил телеканал "360"."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах. Известны случаи, когда предпринимались попытки застроить зеленые зоны, парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство жителей", – пояснил Разин.В связи с этим было решено не допускать подобных случаев. Разин отметил, что сейчас ведется работа по определению зеленых зон. С помощью онлайн-голосования жители Московской области предложили 2700 территорий, которые хотят защитить от застройки. После отбора часть этих территорий будет занесена в Региональную геоинформационную систему Московской области. Это поможет контролировать строительство в зеленых зонах.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742612543_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_df98baec0663e77a78330481104eeab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей разин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
19:16 23.07.2021
 

В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах

© РИА Новости / Сергей ПятаковСтроительство многофункционального торгово-развлекательного центра
Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин. По его словам, такое решение было принято из-за недовольства местных жителей застройкой. Об этом сообщил телеканал "360".
"Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах. Известны случаи, когда предпринимались попытки застроить зеленые зоны, парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство жителей", – пояснил Разин.
В связи с этим было решено не допускать подобных случаев. Разин отметил, что сейчас ведется работа по определению зеленых зон. С помощью онлайн-голосования жители Московской области предложили 2700 территорий, которые хотят защитить от застройки. После отбора часть этих территорий будет занесена в Региональную геоинформационную систему Московской области. Это поможет контролировать строительство в зеленых зонах.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния