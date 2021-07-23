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В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах
В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах - РИА Новости, 23.07.2021
В МО объяснили запрет на коммерческое строительство в зеленых зонах
Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:16
2021-07-23T19:16
2021-07-23T19:16
новости подмосковья
андрей разин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.Строительство коммерческой недвижимости на территориях зеленых зон Подмосковья запрещено, заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин. По его словам, такое решение было принято из-за недовольства местных жителей застройкой. Об этом сообщил телеканал "360"."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах. Известны случаи, когда предпринимались попытки застроить зеленые зоны, парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство жителей", – пояснил Разин.В связи с этим было решено не допускать подобных случаев. Разин отметил, что сейчас ведется работа по определению зеленых зон. С помощью онлайн-голосования жители Московской области предложили 2700 территорий, которые хотят защитить от застройки. После отбора часть этих территорий будет занесена в Региональную геоинформационную систему Московской области. Это поможет контролировать строительство в зеленых зонах.
московская область (подмосковье)
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андрей разин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)