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В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку - РИА Новости, 23.07.2021
В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Читы Василия Дунца, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил во входную дверь соседей и... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:27
2021-07-23T11:13
следственный комитет россии (ск рф)
чита
происшествия
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ЧИТА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Читы Василия Дунца, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил во входную дверь соседей и убил 9-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России."Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 17 февраля в жилом доме в Железнодорожном районе Читы обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь соседей. В результате полученного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире 9-летняя девочка скончалась на месте.
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следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия
06:27 23.07.2021 (обновлено: 11:13 23.07.2021)
 
В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку

В Чите осудили на 17 лет мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения застрелил девочку

© Фото : СУСК России по Забайкальскому краюЖитель Читы Василий Дунец, осужденный на 17 лет колонии строгого режима
Житель Читы Василий Дунец, осужденный на 17 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю
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ЧИТА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Читы Василия Дунца, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил во входную дверь соседей и убил 9-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
"Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:33
В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой
Установлено, что 17 февраля в жилом доме в Железнодорожном районе Читы обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь соседей. В результате полученного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире 9-летняя девочка скончалась на месте.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЧитаПроисшествия
 
 
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