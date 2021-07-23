https://ria.ru/20210723/strelba-1742478020.html

В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку

В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку - РИА Новости, 23.07.2021

В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку

Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Читы Василия Дунца, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил во входную дверь соседей и... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:27

2021-07-23T06:27

2021-07-23T11:13

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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ЧИТА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Читы Василия Дунца, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил во входную дверь соседей и убил 9-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России."Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 17 февраля в жилом доме в Железнодорожном районе Читы обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь соседей. В результате полученного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире 9-летняя девочка скончалась на месте.

https://ria.ru/20210716/podmoskove-1741574341.html

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия