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Ставропольский край
https://ria.ru/20210723/stavropole-1742556622.html
Новый корпус детской краевой больницы на Ставрополье готов на половину
Новый корпус детской краевой больницы на Ставрополье готов на половину - РИА Новости, 23.07.2021
Новый корпус детской краевой больницы на Ставрополье готов на половину
Строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы в Ставрополе выполнено почти на 50%, сообщает краевое министерство строительства и... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:50
2021-07-23T14:51
ставропольский край
строительство
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СТАВРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы в Ставрополе выполнено почти на 50%, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.Корпус на 280 мест возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение" и краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения."Уже в скором времени планируем приступить к закупке оборудования. Получить медицинскую помощь маленькие жители края смогут в 2022 году", - сказал и.о. руководителя краевого Минстроя Валерий Савченко.Новый корпус детской краевой больницы – не единственный объект здравоохранения, который строится сегодня на Ставрополье.Так, заключен новый контракт на выполнение работ по строительству корпуса городской больницы в Кисловодске. "Прежний подрядчик не справился с поставленными задачами, в связи с чем было принято решение расторгнуть контракт. Возведение нового корпуса стало возможным благодаря госпрограмме РФ "Развитие здравоохранения". В настоящее время строительная площадка передана подрядной организации. Строительство нового корпуса планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении Минстроя.Кроме того, в Ставрополе заключен контракт на строительство лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. Это будет одна из самых масштабных строек в регионе в сфере здравоохранения. Из федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта "Здравоохранение" будет направлено порядка 6 миллиардов рублей на строительство объекта. Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" на сегодняшний день заключены контракты на строительно-монтажные работы уже по 11 объектам.
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строительство
14:50 23.07.2021 (обновлено: 14:51 23.07.2021)
 

Новый корпус детской краевой больницы на Ставрополье готов на половину

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы в Ставрополе выполнено почти на 50%, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.
Корпус на 280 мест возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение" и краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения.
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"Уже в скором времени планируем приступить к закупке оборудования. Получить медицинскую помощь маленькие жители края смогут в 2022 году", - сказал и.о. руководителя краевого Минстроя Валерий Савченко.
Новый корпус детской краевой больницы – не единственный объект здравоохранения, который строится сегодня на Ставрополье.
Так, заключен новый контракт на выполнение работ по строительству корпуса городской больницы в Кисловодске. "Прежний подрядчик не справился с поставленными задачами, в связи с чем было принято решение расторгнуть контракт. Возведение нового корпуса стало возможным благодаря госпрограмме РФ "Развитие здравоохранения". В настоящее время строительная площадка передана подрядной организации. Строительство нового корпуса планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении Минстроя.
Кроме того, в Ставрополе заключен контракт на строительство лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. Это будет одна из самых масштабных строек в регионе в сфере здравоохранения. Из федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта "Здравоохранение" будет направлено порядка 6 миллиардов рублей на строительство объекта. Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.
В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" на сегодняшний день заключены контракты на строительно-монтажные работы уже по 11 объектам.
"Всего в текущем году программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае позволит приступить к строительству 29 медучреждений и реконструкции еще двух объектов здравоохранения", - отметил Савченко.
 
Ставропольский крайСтроительство
 
 
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