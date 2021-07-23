https://ria.ru/20210723/stavka-1742562032.html
ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке - РИА Новости, 23.07.2021
ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
По мере замедления инфляции Банк России вернется к нейтральной ключевой ставке в 5-6% годовых, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:19
2021-07-23T15:19
2021-07-23T15:51
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. По мере замедления инфляции Банк России вернется к нейтральной ключевой ставке в 5-6% годовых, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее регулятор в четвертый раз подряд повысил показатель, сегодня сразу на один процентный пункт — до 6,5%. Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам."По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых. В дальнейшем <...> ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон. Этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5-6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%", — сказала Набиуллина.Не исключено, что июльское повышение может стать последним, отметила она."Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно", — уточнила она.Как пояснила глава ЦБ, такой вариант развития событий возможен "при снижении устойчивых факторов, компонентов инфляции" и инфляционных ожиданий.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.Регулятор начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год в апреле. Этот вариант прогноза предполагает, что в течение года она может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Его не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.Весной Центробанк перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он увеличил ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.В июне регулятор также ужесточил прогноз по дальнейшему повышению ставки. Необходимость в этом объяснили разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями.Кроме того, Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.
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эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
15:19 23.07.2021 (обновлено: 15:51 23.07.2021)
ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка вернется на уровень пяти-шести процентов
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
По мере замедления инфляции Банк России вернется к нейтральной ключевой ставке в 5-6% годовых, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина
.
Ранее регулятор в четвертый раз подряд повысил показатель, сегодня сразу на один процентный пункт — до 6,5%. Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
"По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых. В дальнейшем <...> ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон. Этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5-6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%", — сказала Набиуллина.
Не исключено, что июльское повышение может стать последним, отметила она.
"Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно", — уточнила она.
Как пояснила глава ЦБ, такой вариант развития событий возможен "при снижении устойчивых факторов, компонентов инфляции" и инфляционных ожиданий.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Регулятор начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год в апреле. Этот вариант прогноза предполагает, что в течение года она может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Его не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.
Весной Центробанк перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он увеличил ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
В июне регулятор также ужесточил прогноз по дальнейшему повышению ставки. Необходимость в этом объяснили разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями.
Кроме того, Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.