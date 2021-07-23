https://ria.ru/20210723/stavka-1742539790.html

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% - РИА Новости, 23.07.2021

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:32

2021-07-23T13:32

2021-07-23T14:06

рост цен на продовольствие в россии

россия

эльвира набиуллина

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.Таким образом, показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.Решение регулятора стало самым "ястребиным" с декабря 2014-го, когда он экстренно изменил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он увеличил ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июне регулятор также ужесточил прогноз по дальнейшему повышению ставки, заявив о необходимости такого шага на ближайших заседаниях. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в июле рассмотрят повышение на 0,25-1 процентный пункт.Необходимость увеличения ставки в Центробанке объясняли разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. При этом в июле темпы роста цен в годовом выражении начали замедляться — годовая инфляция на 19 июля составила 6,5% годовых.Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016-го — 13,4%.Кроме того, Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.Регулятор начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год в апреле. Этот вариант прогноза предполагает, что в течение года она может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Его не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.

https://ria.ru/20210723/inflyatsiya-1742458987.html

https://ria.ru/20210723/rubl-1742477040.html

https://ria.ru/20210611/tsentrobank-1736643246.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рост цен на продовольствие в россии, россия, эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика