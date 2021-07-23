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ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% - РИА Новости, 23.07.2021
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:32
2021-07-23T14:06
рост цен на продовольствие в россии
россия
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.Таким образом, показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.Решение регулятора стало самым "ястребиным" с декабря 2014-го, когда он экстренно изменил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он увеличил ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июне регулятор также ужесточил прогноз по дальнейшему повышению ставки, заявив о необходимости такого шага на ближайших заседаниях. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в июле рассмотрят повышение на 0,25-1 процентный пункт.Необходимость увеличения ставки в Центробанке объясняли разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. При этом в июле темпы роста цен в годовом выражении начали замедляться — годовая инфляция на 19 июля составила 6,5% годовых.Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016-го — 13,4%.Кроме того, Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.Регулятор начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год в апреле. Этот вариант прогноза предполагает, что в течение года она может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Его не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.
https://ria.ru/20210723/inflyatsiya-1742458987.html
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рост цен на продовольствие в россии, россия, эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика
13:32 23.07.2021 (обновлено: 14:06 23.07.2021)
 
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5 процента годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.
Таким образом, показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.
Решение регулятора стало самым "ястребиным" с декабря 2014-го, когда он экстренно изменил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.
Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
03:22
Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением
Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он увеличил ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
В июне регулятор также ужесточил прогноз по дальнейшему повышению ставки, заявив о необходимости такого шага на ближайших заседаниях. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в июле рассмотрят повышение на 0,25-1 процентный пункт.
Необходимость увеличения ставки в Центробанке объясняли разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. При этом в июле темпы роста цен в годовом выражении начали замедляться — годовая инфляция на 19 июля составила 6,5% годовых.
Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016-го — 13,4%.
Кроме того, Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
06:16
Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Регулятор начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год в апреле. Этот вариант прогноза предполагает, что в течение года она может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Его не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 15:48
Центробанк допустил переход к умеренно жесткой политике
 
Рост цен на продовольствие в РоссииРоссияЭльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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