https://ria.ru/20210723/sputnik-1742558953.html

Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"

Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V" - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"

В России, к сожалению, пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины "Спутник V", заявил... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:01

2021-07-23T15:01

2021-07-23T15:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В России, к сожалению, пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины "Спутник V", заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что на сегодняшний день около 70 стран признали на национальном уровне "Спутник V" для распространения на своей территории."Нам сейчас важно обеспечить выполнение тех контрактных обязательств, которые мы уже подписали с этими странами и которые выполняются с учетом и ситуации со спросом в Российской Федерации на "Спутник V". У нас, к сожалению, не хватает пока еще производственных мощностей, чтобы удовлетворить всех тех, кто хочет "Спутник V" получить для того, чтобы прививать свое население", - сказал Лавров в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшего на площадке "Единой России"."Именно поэтому, но не только поэтому, а потому что мы всегда выступаем за сотрудничество, мы переносим, договариваемся со странами, которые обладают соответствующей фармацевтической базой - переносим производство, лицензионно, и в Индию, и с Китаем сейчас договариваемся, с Белоруссией, с целым рядом других стран, которые имеют необходимую производственную базу", - отметил он.Ранее власти Аргентины просили РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждали, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос в пятницу, пояснил, что речь идет не о срыве, а о задержке поставок. Он подчеркнул, что приоритетом является удовлетворение потребностей в вакцинации россиян.

https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742521991.html

россия

аргентина

белоруссия

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