https://ria.ru/20210723/sputnik-1742488432.html
Россия вывела из эксплуатации старейший навигационный спутник "Глонасс-М"
Россия вывела из эксплуатации старейший навигационный спутник "Глонасс-М" - РИА Новости, 23.07.2021
Россия вывела из эксплуатации старейший навигационный спутник "Глонасс-М"
Из эксплуатации вывели самый старый навигационный спутник "Глонасс", запущенный в декабре 2006 года, сообщил информационно-аналитический центр... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:20
2021-07-23T09:20
2021-07-23T11:17
земля
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
цниимаш
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Из эксплуатации вывели самый старый навигационный спутник "Глонасс", запущенный в декабре 2006 года, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.Расчетный срок службы аппарата с системным номером 716 — семь лет. Он был самым старым в орбитальной группировке ГЛОНАСС.На сайте центра отмечается, что устройство сняли с использования с 20 июля 2021 года, "все операции с космическим аппаратом прекращены".Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС включает 26 спутников: 23 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К". Из них 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях и один — на техническом обслуживании. При этом больше половины аппаратов в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих устройства.
https://ria.ru/20210620/glonass-1737742912.html
https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.html
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земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, цниимаш
09:20 23.07.2021 (обновлено: 11:17 23.07.2021)
Россия вывела из эксплуатации старейший навигационный спутник "Глонасс-М"
Россия вывела из эксплуатации старейший навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный в 2006 году