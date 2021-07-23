Ученые исследуют место для международной арктической станции "Снежинка"
Ученые исследуют место для международной арктической станции "Снежинка"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) исследуют место для международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Соглашение о реализации проекта по созданию станции "Снежинка" 9 июля подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию. Станция станет научным полигоном для отработки самых разных арктических технологий, которые станут визитной карточкой освоения Арктики в ХХI веке.
"Состоялась рабочая поездка специалистов МФТИ на место расположения будущей международной арктической станции "Снежинка". Экспедиция организована НП "Российский центр освоения Арктики". Сейчас ученые проводят предварительную геодезическую съемку площадки станции и прилегающей территории, привязку эскизного генплана к местности, уточняют границы размещения главного комплекса и основных объектов инженерной инфраструктуры – ветропарка, солнечной электростанции, ресиверного водородного парка, мачты связи и других", - говорится в сообщении.
Кроме того, ученые обследуют озеро, изучат рельеф дна и составят эскизную карту водного объекта.
Международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала. По мнению экспертов, местоположение "Снежинки" вблизи природного парка "Полярно-Уральский" с живописными арктическими ландшафтами и разнообразным природным комплексом имеет значимую экологическую и эстетическую ценность для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. Местоположение станции позволит протестировать экологически чистые технологии, которые будут востребованы в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе, уточняет пресс-служба.