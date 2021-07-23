https://ria.ru/20210723/snezhinka-1742601335.html

Ученые исследуют место для международной арктической станции "Снежинка"

Ученые исследуют место для международной арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 23.07.2021

Ученые исследуют место для международной арктической станции "Снежинка"

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) исследуют место для международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:15

2021-07-23T18:15

2021-07-23T18:15

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

арктика

дмитрий ливанов

московский физико-технический институт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) исследуют место для международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Соглашение о реализации проекта по созданию станции "Снежинка" 9 июля подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию. Станция станет научным полигоном для отработки самых разных арктических технологий, которые станут визитной карточкой освоения Арктики в ХХI веке."Состоялась рабочая поездка специалистов МФТИ на место расположения будущей международной арктической станции "Снежинка". Экспедиция организована НП "Российский центр освоения Арктики". Сейчас ученые проводят предварительную геодезическую съемку площадки станции и прилегающей территории, привязку эскизного генплана к местности, уточняют границы размещения главного комплекса и основных объектов инженерной инфраструктуры – ветропарка, солнечной электростанции, ресиверного водородного парка, мачты связи и других", - говорится в сообщении.Кроме того, ученые обследуют озеро, изучат рельеф дна и составят эскизную карту водного объекта.Международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала. По мнению экспертов, местоположение "Снежинки" вблизи природного парка "Полярно-Уральский" с живописными арктическими ландшафтами и разнообразным природным комплексом имеет значимую экологическую и эстетическую ценность для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. Местоположение станции позволит протестировать экологически чистые технологии, которые будут востребованы в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210720/subsidiya-1742020480.html

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россия, дмитрий артюхов, арктика, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт