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"За мной пришли": откровения людей, переживших клиническую смерть

"За мной пришли": откровения людей, переживших клиническую смерть - РИА Новости, 23.07.2021

"За мной пришли": откровения людей, переживших клиническую смерть

"Я была крошечная, как светлячок, смотрела из-под потолка на свое тело, а потом на Землю с высоты птичьего полета" — так люди описывают клиническую смерть... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:00

2021-07-23T08:00

2021-07-23T08:00

воздушно-десантные войска россии

московская область (подмосковье)

ростов-на-дону

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Мария Семенова. "Я была крошечная, как светлячок, смотрела из-под потолка на свое тело, а потом на Землю с высоты птичьего полета" — так люди описывают клиническую смерть. Многие потом в корне меняют мировоззрение. Однако ученые и врачи уверены: никакой мистики в видениях пациентов нет — только отмирание нейронов мозга и игра гормонов. Что происходит с человеком между жизнью и смертью — в материале РИА Новости.Провалилась в адНесколько лет назад Наталья Волкова из Ростова-на-Дону проводила отпуск в Краснодарском крае — сплавлялась по реке на байдарке. После падения в холодную воду у нее началась гнойная ангина. В поселковой больнице ввели антибиотик и новокаин — анестетик для снижения болезненности укола. Препарат вызвал аллергическую реакцию, развился отек Квинке, а потом Наталья умерла на четыре минуты пятьдесят семь секунд.Она пережила клиническую смерть, предшествующую биологической. Это небольшой — около пяти минут — временной зазор, в течение которого человека еще можно вернуть к жизни. При низких температурах (например, если тело находилось в снегу или ледяной воде) срок незначительно увеличивается.Об ощущении выхода из тела, как и об отсутствии времени, рассказывают многие пережившие клиническую смерть. По статистике, каждый десятый, побывавший за гранью, позже говорит о посмертных видениях. Объясняется это остановкой сердца и дыхания, когда мозг несколько минут работает в особом режиме: почти в 12 раз увеличивается выброс гормона удовольствия дофамина и в 20 раз повышается уровень серотонина. Активируется множество рецепторов — из-за этого и возникают зрительные галлюцинации.Еще одно частое явление — чувство, что вся жизнь за мгновения пролетает перед глазами: "Вскоре после подъема над Землей я начала проваливаться в бездну. Увидела всю мою жизнь как будто слайдами. А потом оказалась в аду, где бесконечные муки. Хочешь умереть — а уже умерла. Хочешь сойти с ума — а нет ума, мозг остался в теле. Хочешь, чтобы это на миг прекратилось, — но в вечности нет времени".Наталью откачали, и она "вернулась в тело, но влезла в него с трудом, как в водолазный костюм". Опыт клинической смерти многое изменил — теперь, по ее словам, она живет более осознанно.Прыжок в темнотуВера Турцевич из Владивостока хорошо помнит день своей смерти во время родов первенца 27 июня 2002-го. Тогда ей назначили плановое кесарево, но началось сильное кровотечение — и сердце остановилось.Она хорошо помнит реанимационные действия врачей, хотя в тот момент до конца не понимала, что с ней."Чувствую, мне сильно нажимают на грудь, сначала поднимается грудная клетка, потом руки-ноги, голова. Я подпрыгнула, как лягушка. Вернулась в тело, потом опять в темноту — и так раза четыре. Слышу, где-то вдалеке кричат: "Вера, дыши!" Решила послушаться, раз просят", — вспоминает Турцевич.Вернувшись в сознание, узнала о рождении здорового мальчика. Сейчас ему уже девятнадцать. Всего у Веры пятеро детей. Супруги Турцевич всегда хотели большую семью — и даже клиническая смерть при родах их не остановила."После первенца — еще четыре кесарева. Конечно, боялась, но страх преодолела. Вообще-то врачи разрешают делать три сечения, теперь мне точно больше нельзя рожать", — говорит Вера."Мультики не показывают"Заведующий оперативно-диспетчерским отделом Центра медицины катастроф Московской области, врач-реаниматолог Сергей Емельянов объясняет: во время клинической смерти отмирают нейроны мозга. О посмертных воспоминаниях пациентов он слышит часто, но подчеркивает, что такие видения — исключительно физиологическое явление.Впрочем, "мультики" бывают далеко не у всех. Так, Дмитрий Володин (имя изменено по его просьбе) помнит только, что "ушел в темноту и холод". Периодически появлялся свет — предполагает, что от ламп в операционной. Тоже слышал разговоры врачей, но не мог разобрать ни слова.Он получил травму бедра во время службы в 76-й дивизии ВДВ в Пскове — упал с движущейся БМД. Сначала возник только синяк, вроде ничего опасного. Но через два месяца на ногу стало больно наступать, поднялась температура. На осмотре в военном госпитале Дмитрий потерял сознание, а очнулся уже в реанимации городской больницы. Оказалось, развился абсцесс, который вызвал заражение крови."Около двух недель пролежал в отключке на искусственном дыхании. Периодически сердце останавливалось, но никаких потусторонних сил, коридоров и другого не видел", — рассказывает Володин.Ученые давно изучают состояние и чувства человека во время клинической смерти. Но до сих пор неизвестно, почему одни ощущают только провалы в темноту, а другие переживают настоящие посмертные путешествия.

https://ria.ru/20210626/molniya-1738636268.html

московская область (подмосковье)

ростов-на-дону

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-десантные войска россии, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, краснодарский край, общество