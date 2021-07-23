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Онлайн-конференция об урегулировании сирийского кризиса
Онлайн-конференция об урегулировании сирийского кризиса - РИА Новости, 23.07.2021
Онлайн-конференция об урегулировании сирийского кризиса
26 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: ''Сирия: поиски урегулирования десятилетнего кризиса''.
2021-07-23T12:48
2021-07-23T14:35
анонсы
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Задать вопросУчастники:- глава Московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ;- заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;- экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;- директор исследовательского центра ''Ближний Восток – Кавказ'' Международного института новейших государств Станислав ТАРАСОВ.22 июля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил в Москве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном основные аспекты сирийского урегулирования. В ходе встречи была отмечена необходимость скорейшего созыва шестой сессии Конституционного комитета Сирии и важность его работы без иностранного вмешательства. Российский министр подчеркнул также необходимость подключения международного сообщества к реализации проектов по восстановлению Сирии и ее инфраструктуры.Насколько оправданы ожидания скорого созыва Конституционного комитета и его результативной работы? Как изменилась обстановка в Сирии после президентских выборов? Как они повлияют на политический процесс? На что может рассчитывать Сирия в плане преодоления социально-экономического кризиса и восстановления в условиях удушающих экономических санкций Запада? Можно ли ожидать, что после вывода американских войск из Афганистана и Ирака США уйдут также из Сирии, и под чьим контролем в этом случае окажутся северо-восточные районы страны?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:48 23.07.2021 (обновлено: 14:35 23.07.2021)
 

Онлайн-конференция об урегулировании сирийского кризиса

Читать ria.ru в
26 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: ''Сирия: поиски урегулирования десятилетнего кризиса''.
Задать вопрос

Участники:
- глава Московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ;
- заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;
- экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;
- директор исследовательского центра ''Ближний Восток – Кавказ'' Международного института новейших государств Станислав ТАРАСОВ.

22 июля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил в Москве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном основные аспекты сирийского урегулирования. В ходе встречи была отмечена необходимость скорейшего созыва шестой сессии Конституционного комитета Сирии и важность его работы без иностранного вмешательства. Российский министр подчеркнул также необходимость подключения международного сообщества к реализации проектов по восстановлению Сирии и ее инфраструктуры.
Насколько оправданы ожидания скорого созыва Конституционного комитета и его результативной работы? Как изменилась обстановка в Сирии после президентских выборов? Как они повлияют на политический процесс? На что может рассчитывать Сирия в плане преодоления социально-экономического кризиса и восстановления в условиях удушающих экономических санкций Запада? Можно ли ожидать, что после вывода американских войск из Афганистана и Ирака США уйдут также из Сирии, и под чьим контролем в этом случае окажутся северо-восточные районы страны?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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