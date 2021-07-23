https://ria.ru/20210723/shveytsariya-1742585720.html

В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса

В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021

В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса

В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:03

2021-07-23T17:03

2021-07-23T22:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 23 июл — РИА Новости. В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.Отмечается, что летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации.По данным ведомства, к 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся, вероятно, после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.По последним данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти четыре миллиона человек — более 46% населения конфедерации. Первую прививку получили свыше 4,5 миллиона человек, или более 53% жителей страны.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742539250.html

швейцария

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коронавирус covid-19, швейцария, в мире