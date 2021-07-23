https://ria.ru/20210723/shveytsariya-1742585720.html
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса
В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:03
2021-07-23T17:03
2021-07-23T22:19
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ЦЮРИХ, 23 июл — РИА Новости. В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.Отмечается, что летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации.По данным ведомства, к 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся, вероятно, после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.По последним данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти четыре миллиона человек — более 46% населения конфедерации. Первую прививку получили свыше 4,5 миллиона человек, или более 53% жителей страны.
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коронавирус covid-19, швейцария, в мире
17:03 23.07.2021 (обновлено: 22:19 23.07.2021)
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса
Swissmedic: в Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса
ЦЮРИХ, 23 июл — РИА Новости.
В Швейцарии
128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
"Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", — добавили там.
Отмечается, что летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации.
По данным ведомства, к 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся, вероятно, после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.
По последним данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти четыре миллиона человек — более 46% населения конфедерации.
Первую прививку получили свыше 4,5 миллиона человек, или более 53% жителей страны.