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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/shveytsariya-1742585720.html
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса
В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:03
2021-07-23T22:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 23 июл — РИА Новости. В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.Отмечается, что летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации.По данным ведомства, к 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся, вероятно, после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.По последним данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти четыре миллиона человек — более 46% населения конфедерации. Первую прививку получили свыше 4,5 миллиона человек, или более 53% жителей страны.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742539250.html
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коронавирус covid-19, швейцария, в мире
17:03 23.07.2021 (обновлено: 22:19 23.07.2021)
 
В Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса

Swissmedic: в Швейцарии почти 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ЦЮРИХ, 23 июл — РИА Новости. В Швейцарии 128 человек скончались через разные промежутки времени после прививки от COVID-19, сообщил надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
"Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", — добавили там.
Отмечается, что летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации.
По данным ведомства, к 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся, вероятно, после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.
По последним данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти четыре миллиона человек — более 46% населения конфедерации.
Первую прививку получили свыше 4,5 миллиона человек, или более 53% жителей страны.
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 13:30Распространение коронавируса
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