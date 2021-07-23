https://ria.ru/20210723/shpionazh-1742457761.html

Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении

Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении - РИА Новости, 23.07.2021

Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении

Все коммуникационные устройства, которые были импортированы из-за рубежа, должны проверяться на наличие шпионских программ или "жучков", заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:52

2021-07-23T02:52

2021-07-23T02:52

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Все коммуникационные устройства, которые были импортированы из-за рубежа, должны проверяться на наличие шпионских программ или "жучков", заявил РИА Новости бывший технический директор американского агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни.Таким образом эксперт прокомментировал опубликованные в СМИ результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, предназначавшееся для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.По его словам, такие способы слежки стали рутинной практикой для разведслужб во всем мире. Эксперт объяснил, что именно в связи с подобными опасениями власти США упорно выступают против глобального распространения 5G-оборудования китайской компании Huawei.Другой экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден ранее назвал сюжет о программе-шпионе Pegasus "историей года". Он призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения.

https://ria.ru/20210720/shpionazh-1742116840.html

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сша, в мире