https://ria.ru/20210723/shpionazh-1742457761.html
Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении
Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении - РИА Новости, 23.07.2021
Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении
Все коммуникационные устройства, которые были импортированы из-за рубежа, должны проверяться на наличие шпионских программ или "жучков", заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:52
2021-07-23T02:52
2021-07-23T02:52
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Все коммуникационные устройства, которые были импортированы из-за рубежа, должны проверяться на наличие шпионских программ или "жучков", заявил РИА Новости бывший технический директор американского агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни.Таким образом эксперт прокомментировал опубликованные в СМИ результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, предназначавшееся для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.По его словам, такие способы слежки стали рутинной практикой для разведслужб во всем мире. Эксперт объяснил, что именно в связи с подобными опасениями власти США упорно выступают против глобального распространения 5G-оборудования китайской компании Huawei.Другой экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден ранее назвал сюжет о программе-шпионе Pegasus "историей года". Он призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения.
https://ria.ru/20210720/shpionazh-1742116840.html
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сша, в мире
Экс-сотрудник АНБ рассказал о шпионском программном обеспечении
Экс-сотрудник АНБ Уильям Бинни рассказал о шпионском программном обеспечении
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Все коммуникационные устройства, которые были импортированы из-за рубежа, должны проверяться на наличие шпионских программ или "жучков", заявил РИА Новости бывший технический директор американского агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни.
Таким образом эксперт прокомментировал опубликованные в СМИ результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, предназначавшееся для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
"Для правительств это стандартная практика заставлять компании распространять такие "жучки", чтобы шпионить за важными людьми по всему миру. Если вы купили коммуникационное устройство за границей, вам надо проверить его на предмет "жучков" и программ. Иначе вы не защищены", - сказал Бинни.
По его словам, такие способы слежки стали рутинной практикой для разведслужб во всем мире. Эксперт объяснил, что именно в связи с подобными опасениями власти США
упорно выступают против глобального распространения 5G-оборудования китайской компании Huawei.
Другой экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
ранее назвал сюжет о программе-шпионе Pegasus "историей года". Он призвал ввести всеобъемлющий мораторий на продажу программ слежения.