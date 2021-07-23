https://ria.ru/20210723/sertifikaty-1742485894.html

В Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации

В Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 23.07.2021

В Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации

Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъято полицией в Москве с начала года, возбуждено свыше 60 уголовных дел, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:59

2021-07-23T08:59

2021-07-23T08:59

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъято полицией в Москве с начала года, возбуждено свыше 60 уголовных дел, сообщается на сайте МВД Медиа."В текущем году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй... "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" и статьёй 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинения предъявлены 25 подозреваемым", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники столичной полиции продолжают мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта фиктивных медицинских документов."В рамках проведенных мероприятий оперуполномоченными подразделений ЭБиПК из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210722/testy-1742383255.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, происшествия