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https://ria.ru/20210723/safronov-1742533441.html
С сайта "Ведомостей" исчезла статья Сафронова
С сайта "Ведомостей" исчезла статья Сафронова - РИА Новости, 23.07.2021
С сайта "Ведомостей" исчезла статья Сафронова
С сайта "Ведомостей" исчезла статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:04
2021-07-23T13:13
иван сафронов
россия
ведомости
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. С сайта "Ведомостей" исчезла статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова.В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже.При переходе на страницу по ссылке, где раньше располагался материал, появляется сообщение об ошибке 404: "Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".РИА Новости запросило комментарий пресс-службы издания. На данный момент ответ на запрос не получен.Также перестал работать сайт издания; при переходе по ссылке vedomosti.ru появляется страница с надписью "502 Bad Gateway".Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20210719/fsb-1741951461.html
https://ria.ru/20210723/statya-1742523924.html
https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html
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иван сафронов, россия, ведомости, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
13:04 23.07.2021 (обновлено: 13:13 23.07.2021)
 
С сайта "Ведомостей" исчезла статья Сафронова

С сайта "Ведомостей" исчезла статья обвиняемого в госизмене экс-журналиста Ивана Сафронова

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. С сайта "Ведомостей" исчезла статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 23:43
В ФСБ посчитали угрозой получение иностранцами данных о "Роскосмосе"
При переходе на страницу по ссылке, где раньше располагался материал, появляется сообщение об ошибке 404: "Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".
РИА Новости запросило комментарий пресс-службы издания. На данный момент ответ на запрос не получен.
Также перестал работать сайт издания; при переходе по ссылке vedomosti.ru появляется страница с надписью "502 Bad Gateway".
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
12:26
В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 13:25
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
 
Иван СафроновРоссияВедомостиРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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