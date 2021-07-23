13:04 23.07.2021 (обновлено: 13:13 23.07.2021)
С сайта "Ведомостей" исчезла статья Сафронова
С сайта "Ведомостей" исчезла статья обвиняемого в госизмене экс-журналиста Ивана Сафронова
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. С сайта "Ведомостей" исчезла статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже.
При переходе на страницу по ссылке, где раньше располагался материал, появляется сообщение об ошибке 404: "Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке".
РИА Новости запросило комментарий пресс-службы издания. На данный момент ответ на запрос не получен.
Также перестал работать сайт издания; при переходе по ссылке vedomosti.ru появляется страница с надписью "502 Bad Gateway".
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".