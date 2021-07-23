https://ria.ru/20210723/runa-bank-1742484463.html

ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества

ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества - РИА Новости, 23.07.2021

ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества

Центробанк с 23 июля отозвал лицензию у АО "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество". РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:38

2021-07-23T08:38

2021-07-23T10:13

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центробанк с 23 июля отозвал лицензию у АО "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество".Решение в отношении Руна-банка регулятор принял, так как организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ и требования законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма.Организация по величине активов на 1 июля занимала 308-е место в банковской системе.Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 6 августа. Размер страховой ответственности предварительно оценивается в 813 миллионов рублей.У НКО "Русское финансовое общество" отозвали лицензию за расчеты с онлайн-казино. Деятельность организации, как отметил ЦБ, характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными букмекерскими конторами.По размеру активов НКО на 1 июля занимала 360-е место в банковской системе.

https://ria.ru/20210625/bank-1738538462.html

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