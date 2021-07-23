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ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества
ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества - РИА Новости, 23.07.2021
ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества
Центробанк с 23 июля отозвал лицензию у АО "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество". РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:38
2021-07-23T10:13
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центробанк с 23 июля отозвал лицензию у АО "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество".Решение в отношении Руна-банка регулятор принял, так как организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ и требования законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма.Организация по величине активов на 1 июля занимала 308-е место в банковской системе.Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 6 августа. Размер страховой ответственности предварительно оценивается в 813 миллионов рублей.У НКО "Русское финансовое общество" отозвали лицензию за расчеты с онлайн-казино. Деятельность организации, как отметил ЦБ, характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными букмекерскими конторами.По размеру активов НКО на 1 июля занимала 360-е место в банковской системе.
https://ria.ru/20210625/bank-1738538462.html
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москва, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
08:38 23.07.2021 (обновлено: 10:13 23.07.2021)
 
ЦБ отозвал лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества

Центробанк отозвал с 23 июля лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центробанк с 23 июля отозвал лицензию у АО "Руна-банк" и НКО "Русское финансовое общество".
Решение в отношении Руна-банка регулятор принял, так как организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ и требования законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма.
Организация по величине активов на 1 июля занимала 308-е место в банковской системе.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 6 августа. Размер страховой ответственности предварительно оценивается в 813 миллионов рублей.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 09:15
ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
У НКО "Русское финансовое общество" отозвали лицензию за расчеты с онлайн-казино. Деятельность организации, как отметил ЦБ, характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными букмекерскими конторами.
По размеру активов НКО на 1 июля занимала 360-е место в банковской системе.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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