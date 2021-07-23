https://ria.ru/20210723/rostelekom-1742513219.html

В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой

В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 23.07.2021

В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой

Пользователи сообщают о неполадках в работе в пятницу сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:39

2021-07-23T11:39

2021-07-23T15:26

происшествия

россия

ростелеком

технологии

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе в пятницу сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.07 мск зафиксировано 347 жалоб. По данным Downdetector, 92% пользователей жалуются на проблемы с интернетом, 5% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 3% жалуются на работу телевидения.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.

https://ria.ru/20210722/airbnb-1742435377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, ростелеком, технологии, общество