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В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 23.07.2021
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой
Пользователи сообщают о неполадках в работе в пятницу сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:39
2021-07-23T15:26
происшествия
россия
ростелеком
технологии
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе в пятницу сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.07 мск зафиксировано 347 жалоб. По данным Downdetector, 92% пользователей жалуются на проблемы с интернетом, 5% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 3% жалуются на работу телевидения.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.
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происшествия, россия, ростелеком, технологии, общество
11:39 23.07.2021 (обновлено: 15:26 23.07.2021)
 
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой

Сайт Downdetector сообщил о неполадках в работе сервисов "Ростелекома"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе в пятницу сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 11.07 мск зафиксировано 347 жалоб. По данным Downdetector, 92% пользователей жалуются на проблемы с интернетом, 5% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 3% жалуются на работу телевидения.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.
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