https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html

Рогозин провел совещание по модулю "Наука"

Рогозин провел совещание по модулю "Наука" - РИА Новости, 23.07.2021

Рогозин провел совещание по модулю "Наука"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание в подмосковном Центре управления полетами по Многоцелевому лабораторному модулю... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:33

2021-07-23T12:33

2021-07-23T12:39

наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

цниимаш

дмитрий рогозин

байконур (город)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание в подмосковном Центре управления полетами по Многоцелевому лабораторному модулю "Наука", которому предстоит стыковка с Международной космической станцией (МКС), его полет проходит по плану, сообщил "Роскосмос".Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако 22 июля "Роскосмос" сообщил, что два включения двигательной установки модуля отработаны штатно."Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел совещание в Центре управления полетами ЦНИИмаш по оценке работы систем и агрегатов многоцелевого лабораторного модуля и МКС", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что, согласно докладу руководителя полётом российского сегмента МКС, генерального конструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьёва о ходе выполнения программы полета модуля "Наука", "в настоящее время продолжается плановая работа по циклограмме".Модуль "Наука" был запущен 21 июля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М". Его стыковка с МКС ожидается 29 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/mks-1742281242.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/baykonur-1742266615.html

байконур (город)

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протон-м, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, дмитрий рогозин, байконур (город)