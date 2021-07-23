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Наука
https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html
Рогозин провел совещание по модулю "Наука"
Рогозин провел совещание по модулю "Наука" - РИА Новости, 23.07.2021
Рогозин провел совещание по модулю "Наука"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание в подмосковном Центре управления полетами по Многоцелевому лабораторному модулю... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:33
2021-07-23T12:39
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
цниимаш
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание в подмосковном Центре управления полетами по Многоцелевому лабораторному модулю "Наука", которому предстоит стыковка с Международной космической станцией (МКС), его полет проходит по плану, сообщил "Роскосмос".Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако 22 июля "Роскосмос" сообщил, что два включения двигательной установки модуля отработаны штатно."Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел совещание в Центре управления полетами ЦНИИмаш по оценке работы систем и агрегатов многоцелевого лабораторного модуля и МКС", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что, согласно докладу руководителя полётом российского сегмента МКС, генерального конструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьёва о ходе выполнения программы полета модуля "Наука", "в настоящее время продолжается плановая работа по циклограмме".Модуль "Наука" был запущен 21 июля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М". Его стыковка с МКС ожидается 29 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/mks-1742281242.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, дмитрий рогозин, байконур (город)
12:33 23.07.2021 (обновлено: 12:39 23.07.2021)
 
Рогозин провел совещание по модулю "Наука"

Глава "Роскосмоса" Рогозин провел совещание по оценке работы модуля "Наука"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание в подмосковном Центре управления полетами по Многоцелевому лабораторному модулю "Наука", которому предстоит стыковка с Международной космической станцией (МКС), его полет проходит по плану, сообщил "Роскосмос".
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако 22 июля "Роскосмос" сообщил, что два включения двигательной установки модуля отработаны штатно.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
21 июля, 20:05Сказано в эфире
"Каскад возможностей". Ученый оценил запуск к МКС модуля "Наука"
"Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел совещание в Центре управления полетами ЦНИИмаш по оценке работы систем и агрегатов многоцелевого лабораторного модуля и МКС", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что, согласно докладу руководителя полётом российского сегмента МКС, генерального конструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьёва о ходе выполнения программы полета модуля "Наука", "в настоящее время продолжается плановая работа по циклограмме".
Модуль "Наука" был запущен 21 июля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М". Его стыковка с МКС ожидается 29 июля.
Установка в вертикальное положение ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука для российского сегмента МКС на стартовом комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 18:34В мире
Долгожданный пуск. Модуль "Наука" отправили в космос с "Байконура"
 
НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШДмитрий РогозинБайконур (город)
 
 
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