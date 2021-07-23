https://ria.ru/20210723/reabilitatsiya-1742590071.html

Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом

Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021

Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом

В Верхневолжье работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во время эфира на телеканале... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:24

2021-07-23T17:24

2021-07-23T17:24

тверская область

коронавирус в россии

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

ржевский район

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Верхневолжье работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во время эфира на телеканале "Россия 24" Тверь."Реабилитационной работой у нас занимается городская больница №5, где расположен центр областной реабилитации, центр специализированных видов помощи имени Аваева. Это очень непростая работа, которая должна вестись, в том числе, и в госпиталях – в Ржевском районе, Вышнем Волочке и других муниципалитетах", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.По его словам, решение о направлении пациента на курс реабилитации принимается лечащим врачом инфекционного госпиталя или участковым терапевтом. Прежде всего, это тяжёлые больные, которые на протяжении длительного времени проходили лечение в инфекционных отделениях и до сих пор нуждаются в интенсивной терапии.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Всего на сегодняшний день более 280 тысяч жителей Тверской области прошли вакцинацию. В том числе более 170 тысяч (60,5%) уже получили второй компонент прививки.

https://ria.ru/20210630/privivka-1739238682.html

тверская область

ржевский район

вышний волочек

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коронавирус в россии, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, ржевский район, вышний волочек