Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210723/reabilitatsiya-1742590071.html
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
В Верхневолжье работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во время эфира на телеканале... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:24
2021-07-23T17:24
тверская область
коронавирус в россии
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
ржевский район
вышний волочек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742589880_0:89:2000:1215_1920x0_80_0_0_db6d7cdf94b45e84b8552baf579c8587.jpg
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Верхневолжье работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во время эфира на телеканале "Россия 24" Тверь."Реабилитационной работой у нас занимается городская больница №5, где расположен центр областной реабилитации, центр специализированных видов помощи имени Аваева. Это очень непростая работа, которая должна вестись, в том числе, и в госпиталях – в Ржевском районе, Вышнем Волочке и других муниципалитетах", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.По его словам, решение о направлении пациента на курс реабилитации принимается лечащим врачом инфекционного госпиталя или участковым терапевтом. Прежде всего, это тяжёлые больные, которые на протяжении длительного времени проходили лечение в инфекционных отделениях и до сих пор нуждаются в интенсивной терапии.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Всего на сегодняшний день более 280 тысяч жителей Тверской области прошли вакцинацию. В том числе более 170 тысяч (60,5%) уже получили второй компонент прививки.
https://ria.ru/20210630/privivka-1739238682.html
тверская область
ржевский район
вышний волочек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742589880_52:0:1759:1280_1920x0_80_0_0_29df173561f9aab3dd1b0994fa2101f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, ржевский район, вышний волочек
17:24 23.07.2021
 

Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Верхневолжье работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во время эфира на телеканале "Россия 24" Тверь.
"Реабилитационной работой у нас занимается городская больница №5, где расположен центр областной реабилитации, центр специализированных видов помощи имени Аваева. Это очень непростая работа, которая должна вестись, в том числе, и в госпиталях – в Ржевском районе, Вышнем Волочке и других муниципалитетах", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
По его словам, решение о направлении пациента на курс реабилитации принимается лечащим врачом инфекционного госпиталя или участковым терапевтом. Прежде всего, это тяжёлые больные, которые на протяжении длительного времени проходили лечение в инфекционных отделениях и до сих пор нуждаются в интенсивной терапии.
"С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания", – пояснил глава региона.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Всего на сегодняшний день более 280 тысяч жителей Тверской области прошли вакцинацию. В том числе более 170 тысяч (60,5%) уже получили второй компонент прививки.
Житель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в парке Музеон - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:05Тверская область
В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей
 
Тверская областьКоронавирус в РоссииИгорь РуденяЗдоровье - ОбществоТверская областьРжевский районВышний Волочек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния