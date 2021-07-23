Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Верхневолжье работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во время эфира на телеканале "Россия 24" Тверь.
"Реабилитационной работой у нас занимается городская больница №5, где расположен центр областной реабилитации, центр специализированных видов помощи имени Аваева. Это очень непростая работа, которая должна вестись, в том числе, и в госпиталях – в Ржевском районе, Вышнем Волочке и других муниципалитетах", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
По его словам, решение о направлении пациента на курс реабилитации принимается лечащим врачом инфекционного госпиталя или участковым терапевтом. Прежде всего, это тяжёлые больные, которые на протяжении длительного времени проходили лечение в инфекционных отделениях и до сих пор нуждаются в интенсивной терапии.
"С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания", – пояснил глава региона.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Всего на сегодняшний день более 280 тысяч жителей Тверской области прошли вакцинацию. В том числе более 170 тысяч (60,5%) уже получили второй компонент прививки.