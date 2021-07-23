https://ria.ru/20210723/putin-1742523172.html
Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики
Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики - РИА Новости, 23.07.2021
Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам с правительством и займется региональной проблематикой, заявил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:24
2021-07-23T12:24
2021-07-23T12:24
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам с правительством и займется региональной проблематикой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько совещаний планируются и готовятся, планируется совещание по экономическим вопросам у президента, будет совещание с постоянными членами Совбеза, продолжит работу с главами регионов глава государства. Полноценная рабочая неделя, без каких-то крупных таких публичных мероприятий, прикладная, что называется, неделя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах президента на следующую неделю.
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741905995.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики
Президент Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики на следующей неделе