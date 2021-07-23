https://ria.ru/20210723/putin-1742523172.html

Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики

Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики - РИА Новости, 23.07.2021

Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам с правительством и займется региональной проблематикой, заявил... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:24

2021-07-23T12:24

2021-07-23T12:24

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам с правительством и займется региональной проблематикой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько совещаний планируются и готовятся, планируется совещание по экономическим вопросам у президента, будет совещание с постоянными членами Совбеза, продолжит работу с главами регионов глава государства. Полноценная рабочая неделя, без каких-то крупных таких публичных мероприятий, прикладная, что называется, неделя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах президента на следующую неделю.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741905995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика