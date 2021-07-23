https://ria.ru/20210723/putin-1742520894.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.07.2021

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:17

2021-07-23T12:17

2021-07-23T12:17

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Помимо прочего он в середине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210722/karabakh-1742417076.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика