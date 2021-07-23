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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.07.2021
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:17
2021-07-23T12:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Помимо прочего он в середине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
12:17 23.07.2021
 
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Помимо прочего он в середине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Дополняется
Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе
 
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