https://ria.ru/20210723/provokatsiya-1742627224.html

Захарова заявила, что история с отравлением Навального шита белыми нитками

Захарова заявила, что история с отравлением Навального шита белыми нитками - РИА Новости, 23.07.2021

Захарова заявила, что история с отравлением Навального шита белыми нитками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "наспех состряпанной провокацией" ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального, которая, по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:39

2021-07-23T21:39

2021-07-23T21:39

россия

мария захарова

москва

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "наспех состряпанной провокацией" ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального, которая, по ее мнению, должна вызвать массу вопросов у "любого здравомыслящего человека"."Вся эта, судя по всему, наспех состряпанная провокация евроатлантического "сообщества" настолько шита "белыми нитками", что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло с А. Навальным на самом деле", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.Захарова посоветовала немецким коллегам ознакомить международную общественность с видеоматериалами, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб у Навального в клинике "Шаритэ", а затем при их разделении и опечатывании для передачи в две назначенные Техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории."Именно такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться. Без этого и других свидетельств очень трудно поверить в то, что "отравление" А. Навального произошло на самом деле", - подчеркнула Захарова.В МИД РФ также обратили внимание на то, что Технический секретариат ОЗХО "фактически самоустранился" от дачи каких-либо разъяснений по поводу якобы имевшей место технической ошибки в докладе."Инициативу в данном вопросе тут же взяла на себя постпред ФРГ при этой международной структуре Г. Лингрен, которая несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года", - напомнили в МИД РФ.По словам Захаровой, в "этой "мутной" истории запутались сами же немцы", что доказывает разговор Лингрен с российскими коллегами, который состоялся по ее инициативе в штаб-квартире ОЗХО в Гааге 17 сентября 2020 года."Так, согласно выдвинутой ею версии событий, решение о задействовании технической экспертизы ОЗХО было принято правительством ФРГ только лишь вечером 11 сентября 2020 года, а соответствующий запрос был направлен Гендиректору Техсекретариата Организации Ф.Ариасу на следующий день – 12 сентября 2020 года. Все же действия экспертов ОЗХО в Берлине неделей ранее – 5-6 сентября 2020 года – носили, дескать, "подготовительный" характер. Примечательно, что в тот же период руководство Технического секретариата ОЗХО уверяло нас, что "ничего не получало от немецкой стороны" и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября прошлого года", - говорится в комментарии Захаровой.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20210722/zakharova-1742404399.html

https://ria.ru/20210719/navalnyy-1741923165.html

россия

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, москва, франция, в мире