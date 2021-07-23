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Нижегородская область
https://ria.ru/20210723/proizvodstvo-1742607118.html
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114% - РИА Новости, 23.07.2021
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:42
2021-07-23T18:42
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин.По его словам, индекс промышленного производства составил 114,5% с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Индекс по обрабатывающим производствам составил 114%."Тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется – мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым – очень существенный", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Наибольший рост зафиксирован в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий.Губернатор подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210712/nizhegorodskaya-1741005311.html
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россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика
18:42 23.07.2021
 
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%

Глава Нижегородской области Никитин: индекс промышленного производства превысил 114%

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин.
По его словам, индекс промышленного производства составил 114,5% с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Индекс по обрабатывающим производствам составил 114%.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 22:24Нижегородская область
Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 19%
"Тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется – мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым – очень существенный", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Наибольший рост зафиксирован в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий.
Губернатор подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 18:47Нижегородская область
В Нижегородской области планируют создать почти три тысячи рабочих мест
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
 
 
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