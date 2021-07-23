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Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114% - РИА Новости, 23.07.2021
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:42
2021-07-23T18:42
2021-07-23T18:42
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин.По его словам, индекс промышленного производства составил 114,5% с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Индекс по обрабатывающим производствам составил 114%."Тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется – мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым – очень существенный", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Наибольший рост зафиксирован в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий.Губернатор подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов.
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россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%
Глава Нижегородской области Никитин: индекс промышленного производства превысил 114%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости.
Индекс промышленного производства в Нижегородской области
за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин
.
По его словам, индекс промышленного производства составил 114,5% с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Индекс по обрабатывающим производствам составил 114%.
"Тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется – мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым – очень существенный", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Наибольший рост зафиксирован в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий.
Губернатор подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов.