https://ria.ru/20210723/proizvodstvo-1742607118.html

Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114% - РИА Новости, 23.07.2021

Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:42

2021-07-23T18:42

2021-07-23T18:42

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года превысил 114%, заявил глава региона Глеб Никитин.По его словам, индекс промышленного производства составил 114,5% с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Индекс по обрабатывающим производствам составил 114%."Тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется – мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым – очень существенный", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Наибольший рост зафиксирован в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий.Губернатор подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210712/nizhegorodskaya-1741005311.html

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россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика