Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Тверской области полномочия по обращению с безнадзорными животными переданы от муниципалитетов на уровень региона, сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор области Игорь Руденя.
"Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон, который передает полномочия из муниципалитетов на уровень областного правительства. Мы планируем привлечь к этой работе некоммерческие организации, у которых есть опыт размещения, лечения и содержания животных. Если не найдутся новые хозяева, неагрессивных животных положено выпускать обратно в места их обитания, но, привитые и чипированные, они уже не будут представлять угрозы для людей", - сказал Руденя.
"Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон, который передает полномочия из муниципалитетов на уровень областного правительства. Мы планируем привлечь к этой работе некоммерческие организации, у которых есть опыт размещения, лечения и содержания животных. Если не найдутся новые хозяева, неагрессивных животных положено выпускать обратно в места их обитания, но, привитые и чипированные, они уже не будут представлять угрозы для людей", - сказал Руденя.
По его словам, в настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении существующего приюта в посёлке Большие Перемерки города Твери.
Как отметил глава региона, за последнее время принят ряд решений по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. При её формировании учтено мнение специалистов, зоозащитников, общественных организаций, глав муниципальных образований. Также изучен опыт других стран и регионов России.
Планируется создать на территории Тверской области сеть приютов для бездомных животных, которые могли бы также выполнять функции, во-первых, "пунктов передержки" животных на время поиска новых хозяев, а, во-вторых, гостиниц для домашних животных на тот случай, если их владельцам негде на время оставить питомцев.
В дальнейшем предполагается передать приюты в пользование некоммерческим организациям зоозащитников, имеющим хорошую репутацию и опыт в данной сфере. Это люди, которые не допустят жестокого обращения с животными, обеспечат за ними должный уход, постараются найти для них новых хозяев, сказал губернатор.
Как отметил глава региона, за последнее время принят ряд решений по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. При её формировании учтено мнение специалистов, зоозащитников, общественных организаций, глав муниципальных образований. Также изучен опыт других стран и регионов России.
Планируется создать на территории Тверской области сеть приютов для бездомных животных, которые могли бы также выполнять функции, во-первых, "пунктов передержки" животных на время поиска новых хозяев, а, во-вторых, гостиниц для домашних животных на тот случай, если их владельцам негде на время оставить питомцев.
В дальнейшем предполагается передать приюты в пользование некоммерческим организациям зоозащитников, имеющим хорошую репутацию и опыт в данной сфере. Это люди, которые не допустят жестокого обращения с животными, обеспечат за ними должный уход, постараются найти для них новых хозяев, сказал губернатор.