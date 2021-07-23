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Тверская область
https://ria.ru/20210723/priyut-1742592305.html
Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных
Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных - РИА Новости, 23.07.2021
Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных
По его словам, в настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:32
2021-07-23T17:32
тверская область
игорь руденя
бездомные животные
ржевский район
вышний волочек
общество
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По его словам, в настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении существующего приюта в посёлке Большие Перемерки города Твери.Как отметил глава региона, за последнее время принят ряд решений по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. При её формировании учтено мнение специалистов, зоозащитников, общественных организаций, глав муниципальных образований. Также изучен опыт других стран и регионов России.Планируется создать на территории Тверской области сеть приютов для бездомных животных, которые могли бы также выполнять функции, во-первых, "пунктов передержки" животных на время поиска новых хозяев, а, во-вторых, гостиниц для домашних животных на тот случай, если их владельцам негде на время оставить питомцев.В дальнейшем предполагается передать приюты в пользование некоммерческим организациям зоозащитников, имеющим хорошую репутацию и опыт в данной сфере. Это люди, которые не допустят жестокого обращения с животными, обеспечат за ними должный уход, постараются найти для них новых хозяев, сказал губернатор.
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игорь руденя, бездомные животные, ржевский район, вышний волочек, общество
17:32 23.07.2021
 

Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Тверской области полномочия по обращению с безнадзорными животными переданы от муниципалитетов на уровень региона, сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор области Игорь Руденя.

"Депутаты Законодательного собрания региона приняли закон, который передает полномочия из муниципалитетов на уровень областного правительства. Мы планируем привлечь к этой работе некоммерческие организации, у которых есть опыт размещения, лечения и содержания животных. Если не найдутся новые хозяева, неагрессивных животных положено выпускать обратно в места их обитания, но, привитые и чипированные, они уже не будут представлять угрозы для людей", - сказал Руденя.
По его словам, в настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении существующего приюта в посёлке Большие Перемерки города Твери.

Как отметил глава региона, за последнее время принят ряд решений по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. При её формировании учтено мнение специалистов, зоозащитников, общественных организаций, глав муниципальных образований. Также изучен опыт других стран и регионов России.

Планируется создать на территории Тверской области сеть приютов для бездомных животных, которые могли бы также выполнять функции, во-первых, "пунктов передержки" животных на время поиска новых хозяев, а, во-вторых, гостиниц для домашних животных на тот случай, если их владельцам негде на время оставить питомцев.

В дальнейшем предполагается передать приюты в пользование некоммерческим организациям зоозащитников, имеющим хорошую репутацию и опыт в данной сфере. Это люди, которые не допустят жестокого обращения с животными, обеспечат за ними должный уход, постараются найти для них новых хозяев, сказал губернатор.
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Тверская областьИгорь Руденябездомные животныеРжевский районВышний ВолочекОбщество
 
 
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