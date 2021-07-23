https://ria.ru/20210723/priyut-1742592305.html

Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных

Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных - РИА Новости, 23.07.2021

Руденя: в Верхневолжье создадут приюты для безнадзорных животных

По его словам, в настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:32

2021-07-23T17:32

2021-07-23T17:32

тверская область

игорь руденя

бездомные животные

ржевский район

вышний волочек

общество

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По его словам, в настоящее время принято решение о строительстве трех приютов для животных в Вышнем Волочке, Бежецком и Ржевском районах, а также о расширении существующего приюта в посёлке Большие Перемерки города Твери.Как отметил глава региона, за последнее время принят ряд решений по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. При её формировании учтено мнение специалистов, зоозащитников, общественных организаций, глав муниципальных образований. Также изучен опыт других стран и регионов России.Планируется создать на территории Тверской области сеть приютов для бездомных животных, которые могли бы также выполнять функции, во-первых, "пунктов передержки" животных на время поиска новых хозяев, а, во-вторых, гостиниц для домашних животных на тот случай, если их владельцам негде на время оставить питомцев.В дальнейшем предполагается передать приюты в пользование некоммерческим организациям зоозащитников, имеющим хорошую репутацию и опыт в данной сфере. Это люди, которые не допустят жестокого обращения с животными, обеспечат за ними должный уход, постараются найти для них новых хозяев, сказал губернатор.

https://ria.ru/20210721/rezidenty-1742259635.html

ржевский район

вышний волочек

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игорь руденя, бездомные животные, ржевский район, вышний волочек, общество