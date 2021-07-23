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В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии
В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии - РИА Новости, 23.07.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии
Похолодание существенно улучшит ситуацию с пожарами в Карелии и позволит их локализовать, в Якутии же похолодание будет связано со значительным усилением ветра, РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:18
2021-07-23T08:21
природные пожары в россии
роман вильфанд
гидрометцентр
всемирный фонд дикой природы
сахалин
хабаровский край
якутск
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Похолодание существенно улучшит ситуацию с пожарами в Карелии и позволит их локализовать, в Якутии же похолодание будет связано со значительным усилением ветра, что не позволит сильно облегчить работу лесных пожарных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Лесные пожары в Карелии, которые наблюдаются в течение последних двух недель, угрожали населенным пунктам и, по оценке российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) на основе официальных данных, стали крупнейшими с начала века. В Якутии пожары продолжаются месяц, ими охвачено на 20% больше лесов, чем в 2020 году. Смог от пожаров дошел до Хабаровского края и Сахалина, а в Якутске привел к приостановке полетов и работе речного транспорта."Но те пожары, которые существуют, они не успокоятся. Ветер будет их раздувать. Температура и осадки будут улучшать ситуацию, связанную с пожарной опасностью, но ветер нет. В Карелии заметно получше… Невысокая пожарная опасность, начиная с четверга. Вероятность локализации пожаров очень большая. Прежде всего с понижением температуры и небольшими осадками", - сказал Вильфанд.Синоптик пояснил, что снижение класса пожарной опасности в большей степени отражает риски возникновения новых пожаров, но оно может не влиять на ситуацию с уже действующими пожарами.Вильфанд уточнил, что в Карелии ночные температуры понизятся до +10 градусов Цельсия. При этом понижение будет сопровождаться небольшим усилением ветра, что и создает возможности для успешной локализации пожаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/kareliya-1742443004.html
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сахалин
хабаровский край
якутск
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природные пожары в россии, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирный фонд дикой природы, сахалин, хабаровский край, якутск, общество
08:18 23.07.2021 (обновлено: 08:21 23.07.2021)
 
В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд дал прогноз по ситуации с пожарами в Якутии и Карелии

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
Сотрудник Авиалесоохраны проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Похолодание существенно улучшит ситуацию с пожарами в Карелии и позволит их локализовать, в Якутии же похолодание будет связано со значительным усилением ветра, что не позволит сильно облегчить работу лесных пожарных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Лесные пожары в Карелии, которые наблюдаются в течение последних двух недель, угрожали населенным пунктам и, по оценке российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) на основе официальных данных, стали крупнейшими с начала века. В Якутии пожары продолжаются месяц, ими охвачено на 20% больше лесов, чем в 2020 году. Смог от пожаров дошел до Хабаровского края и Сахалина, а в Якутске привел к приостановке полетов и работе речного транспорта.
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"Но те пожары, которые существуют, они не успокоятся. Ветер будет их раздувать. Температура и осадки будут улучшать ситуацию, связанную с пожарной опасностью, но ветер нет. В Карелии заметно получше… Невысокая пожарная опасность, начиная с четверга. Вероятность локализации пожаров очень большая. Прежде всего с понижением температуры и небольшими осадками", - сказал Вильфанд.
Синоптик пояснил, что снижение класса пожарной опасности в большей степени отражает риски возникновения новых пожаров, но оно может не влиять на ситуацию с уже действующими пожарами.
Вильфанд уточнил, что в Карелии ночные температуры понизятся до +10 градусов Цельсия. При этом понижение будет сопровождаться небольшим усилением ветра, что и создает возможности для успешной локализации пожаров.
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Природные пожары в РоссииРоман ВильфандГидрометцентрВсемирный фонд дикой природыСахалинХабаровский крайЯкутскОбщество
 
 
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