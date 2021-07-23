08:18 23.07.2021 (обновлено: 08:21 23.07.2021)
В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд дал прогноз по ситуации с пожарами в Якутии и Карелии
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Похолодание существенно улучшит ситуацию с пожарами в Карелии и позволит их локализовать, в Якутии же похолодание будет связано со значительным усилением ветра, что не позволит сильно облегчить работу лесных пожарных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Лесные пожары в Карелии, которые наблюдаются в течение последних двух недель, угрожали населенным пунктам и, по оценке российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) на основе официальных данных, стали крупнейшими с начала века. В Якутии пожары продолжаются месяц, ими охвачено на 20% больше лесов, чем в 2020 году. Смог от пожаров дошел до Хабаровского края и Сахалина, а в Якутске привел к приостановке полетов и работе речного транспорта.
"Но те пожары, которые существуют, они не успокоятся. Ветер будет их раздувать. Температура и осадки будут улучшать ситуацию, связанную с пожарной опасностью, но ветер нет. В Карелии заметно получше… Невысокая пожарная опасность, начиная с четверга. Вероятность локализации пожаров очень большая. Прежде всего с понижением температуры и небольшими осадками", - сказал Вильфанд.
Синоптик пояснил, что снижение класса пожарной опасности в большей степени отражает риски возникновения новых пожаров, но оно может не влиять на ситуацию с уже действующими пожарами.
Вильфанд уточнил, что в Карелии ночные температуры понизятся до +10 градусов Цельсия. При этом понижение будет сопровождаться небольшим усилением ветра, что и создает возможности для успешной локализации пожаров.