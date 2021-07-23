https://ria.ru/20210723/pozhary-1742482799.html

В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии

В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии - РИА Новости, 23.07.2021

В Гидрометцентре спрогнозировали улучшение ситуации с пожарами в Карелии

Похолодание существенно улучшит ситуацию с пожарами в Карелии и позволит их локализовать, в Якутии же похолодание будет связано со значительным усилением ветра, РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:18

2021-07-23T08:18

2021-07-23T08:21

природные пожары в россии

роман вильфанд

гидрометцентр

всемирный фонд дикой природы

сахалин

хабаровский край

якутск

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Похолодание существенно улучшит ситуацию с пожарами в Карелии и позволит их локализовать, в Якутии же похолодание будет связано со значительным усилением ветра, что не позволит сильно облегчить работу лесных пожарных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Лесные пожары в Карелии, которые наблюдаются в течение последних двух недель, угрожали населенным пунктам и, по оценке российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) на основе официальных данных, стали крупнейшими с начала века. В Якутии пожары продолжаются месяц, ими охвачено на 20% больше лесов, чем в 2020 году. Смог от пожаров дошел до Хабаровского края и Сахалина, а в Якутске привел к приостановке полетов и работе речного транспорта."Но те пожары, которые существуют, они не успокоятся. Ветер будет их раздувать. Температура и осадки будут улучшать ситуацию, связанную с пожарной опасностью, но ветер нет. В Карелии заметно получше… Невысокая пожарная опасность, начиная с четверга. Вероятность локализации пожаров очень большая. Прежде всего с понижением температуры и небольшими осадками", - сказал Вильфанд.Синоптик пояснил, что снижение класса пожарной опасности в большей степени отражает риски возникновения новых пожаров, но оно может не влиять на ситуацию с уже действующими пожарами.Вильфанд уточнил, что в Карелии ночные температуры понизятся до +10 градусов Цельсия. При этом понижение будет сопровождаться небольшим усилением ветра, что и создает возможности для успешной локализации пожаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/kareliya-1742443004.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/yakutiya-1742150698.html

сахалин

хабаровский край

якутск

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природные пожары в россии, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирный фонд дикой природы, сахалин, хабаровский край, якутск, общество