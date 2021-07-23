https://ria.ru/20210723/pozhary-1742480177.html

Эксперты объяснили, почему в Карелии горит лес

Эксперты объяснили, почему в Карелии горит лес - РИА Новости, 23.07.2021

Эксперты объяснили, почему в Карелии горит лес

Привычка россиян жечь костры и траву, недофинансирование системы тушения лесных пожаров и отсутствие наказания за поджоги привели к самым мощным с начала XXI... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T07:25

2021-07-23T07:25

2021-07-23T12:19

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общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Привычка россиян жечь костры и траву, недофинансирование системы тушения лесных пожаров и отсутствие наказания за поджоги привели к самым мощным с начала XXI века пожарам в Карелии, при этом в Финляндии, где летом 2021 года также бьются температурные рекорды, таких пожаров нет, отметили эксперты, опрошенные РИА Новости.По данным Рослесхоза, в Карелии на землях лесного фонда проводится тушение 30 пожаров на площади 8,7 тысячи гектаров. На всей территории республики продолжает действовать режим ЧС в лесах. В Финляндии нет ни одного пожара.Не жгите, граждане!"Это самые масштабные пожары с начала XXI века, которые в Карелии происходили. Мы не можем сказать о более ранних временах, потому что тогда еще не было космического мониторинга и площади пожаров определялись методами наземного авиационного мониторинга. Были ошибки и сокрытия, поэтому корректно можно сравнивать только со времени, когда космический мониторинг ведется. Важно, что прямо сейчас — одновременно много пожаров", — рассказал РИА Новости главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.По мнению эксперта, Финляндия не горит, потому что там не поджигают."Ответ простой, но решение не простое. Нельзя обратиться к гражданам с просьбой "не поджигайте" — и на следующий день у нас все пожары прекратятся. Это очень большая системная работа. Нужно исключить огонь из практики природопользования. Прекратить любые выжигания для любых целей, но эта идея вызывает очень большое сопротивление, потому что это проще, чем заниматься выкашиванием и опашкой", — добавил Кобяков.Он отметил, что в Финляндии не проводят профилактических выжиганий, а кроме того, там практически не зажигают костры в лесу.Коллеги Кобякова из Рослесхоза также считают, что простого решения для прекращения лесных пожаров нет: это долгая и системная работа."Долгое время особенность лесопожарной обстановки в нашей стране определялась холодным северным климатом. Сейчас он стремительно теплеет, и мы вынуждены к этому приспосабливаться. Еще 15-20 лет назад брошенная в лесу спичка могла бы потухнуть во влажном мху. Сейчас она вспыхнет в сухой хвое, и огонь распространится на десятки гектаров", — сообщили в Рослесхозе.Как пояснил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко, в Финляндии в середине XIX века начали запрещать использование огня в сельском и лесном хозяйстве. Раньше в Финляндии также, как до сих пор в России, практиковали сжигание древесных остатков и сжигание травы на полях, но за сто лет ситуация изменилась кардинально. Теперь не жгут ни при каких обстоятельствах, а места для костров в лесу специально оборудованы.Что решат деньги"В большинстве регионов мы имеем серьезное недофинансирование этих работ, и каких-либо серьезных планов увеличения финансирования нет. А те (прибавки. — Прим. ред.), что есть, это увеличение, которое просто покрывает инфляцию… Как минимум в два раза увеличить финансирование необходимо. Важно увеличить финансирование именно наземных служб, потому что именно они несут основную нагрузку при тушении пожаров", — сказал Кобяков.Эксперты WWF и Greenpeace отметили, что после пожаров 2010 года ситуация с тушением сильно поменялась в Подмосковье. Однако распространить этот опыт на страну не получится, так как мало у кого есть схожие финансовые возможности. Оба эксперта сходятся во мнении, что в головах у жителей столичного региона мало что поменялось. Если лесной охраны будет чуть меньше, число пожаров вновь вырастет.Как уточнили в Рослесхозе, с начала года по вине человека возникло 72 процента всех пожаров в нашей стране (от гроз возникло 17 процентов, по иным причинам – 11 процентов). В России люди только начинают понимать, что костры необходимо жечь лишь в строго отведенных местах, что нельзя выжигать траву — это запрещено законом, что нельзя бросать в лесу тлеющие окурки и в сам лес нельзя заходить, когда на это установлен запрет. Когда будет сформирована противопожарная культура и ответственность, бороться с лесными пожарами станет проще и в нашей стране.Ущербная методикаПо мнению Кобякова, есть еще одна проблема: в Финляндии очень строго расследуются случаи возгораний, в то время как в России привлекают к ответственности, только если поджигатель сам себя записал на видео и выложил в Сеть. Серьезных расследований не проводят.Как отметил представитель WWF России, существующая в Российской Федерации методика расчета ущерба от пожаров не стимулирует выявление виновных в поджоге. Повышающий коэффициент ущерба применяется, если установлен поджог, если же причины возгорания не установлены или природные, то нет. Регионы не хотят портить себе статистику повышенным ущербом от пожаров.По данным Рослесхоза, в Карелии лесопожарная ситуация осложнилась в результате сохраняющихся высоких температур, сухой погоды и усиления ветра до 15 метров в секунду.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/pozhary-1740754799.html

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591743904.html

https://ria.ru/20201120/sistema-1585558332.html

https://ria.ru/20200826/utrish-1576318215.html

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