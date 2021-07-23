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В Бурятии при пожаре погибли женщина и ребенок
В Бурятии при пожаре погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 23.07.2021
В Бурятии при пожаре погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Мухоршибирском районе Бурятии, сообщает ГУМЧС по республике. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:45
2021-07-23T11:45
2021-07-23T11:45
республика бурятия
мухоршибирский район
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Мухоршибирском районе Бурятии, сообщает ГУМЧС по республике.Как сообщается на странице ГУМЧС по Бурятии в Instagram, сообщение о пожаре в частном доме в селе Новый Заган поступило в пятницу утром. "В течение получаса пожар был ликвидирован. Во время тушения в доме были обнаружены без признаков жизни - женщина 1960 г. р. и ребенок 2009 г. р.", - говорится в сообщении.Отмечается, что возгорание, предположительно, возникло на веранде, далее распространилось на дом, одной из возможных причин рассматривается неосторожность при курении."Общая площадь пожара составила около 36 квадратных метров", - уточняется в сообщении.Уточняется, что на месте работает оперативно-следственная группа, проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20210719/pozhar-1741828388.html
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республика бурятия, мухоршибирский район, происшествия
В Бурятии при пожаре погибли женщина и ребенок
В Бурятии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок