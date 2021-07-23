Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2"
Эксперт Богдан Безпалько: требования Киева о компенсациях из-за "Северного потока — 2" нерациональны
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Требования Киева о гарантиях и компенсациях после сделки ФРГ и США по "Северному потоку 2" нерациональны и не будут удовлетворены, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что совместное заявление США и ФРГ, касающееся газопровода "Северный поток 2", не несет в себе никаких гарантий безопасности для Украины.
"Очевидно, они хотят каких-то материальных компенсаций, скорее всего, денежных, но непонятно, на каком основании, потому что "Северный поток 2" - это коммерческий проект . С таким же успехом они могут требовать компенсации от Польши, например, за то, что что она участвует в Baltic pipe", - сказал эксперт РИА Новости.
"В данной ситуации совершенно очевидно, что это нерациональные требования. Они не будут удовлетворены, потому что Украина не имеет никакого отношения к строительству этих коммерческих проектов", - подчеркнул аналитик.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.