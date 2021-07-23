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Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2"
Требования Киева о гарантиях и компенсациях после сделки ФРГ и США по "Северному потоку 2" нерациональны и не будут удовлетворены, считает член Совета по... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:58
2021-07-23T13:58
ольга стефанишина
россия
северный поток — 2
богдан безпалько
балтийское море
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Требования Киева о гарантиях и компенсациях после сделки ФРГ и США по "Северному потоку 2" нерациональны и не будут удовлетворены, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что совместное заявление США и ФРГ, касающееся газопровода "Северный поток 2", не несет в себе никаких гарантий безопасности для Украины."Очевидно, они хотят каких-то материальных компенсаций, скорее всего, денежных, но непонятно, на каком основании, потому что "Северный поток 2" - это коммерческий проект . С таким же успехом они могут требовать компенсации от Польши, например, за то, что что она участвует в Baltic pipe", - сказал эксперт РИА Новости."В данной ситуации совершенно очевидно, что это нерациональные требования. Они не будут удовлетворены, потому что Украина не имеет никакого отношения к строительству этих коммерческих проектов", - подчеркнул аналитик."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210723/nefteprovod-1742474825.html
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балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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ольга стефанишина, россия, северный поток — 2, богдан безпалько, балтийское море, евросоюз, сша, в мире
13:58 23.07.2021
 
Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2"

Эксперт Богдан Безпалько: требования Киева о компенсациях из-за "Северного потока — 2" нерациональны

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Требования Киева о гарантиях и компенсациях после сделки ФРГ и США по "Северному потоку 2" нерациональны и не будут удовлетворены, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что совместное заявление США и ФРГ, касающееся газопровода "Северный поток 2", не несет в себе никаких гарантий безопасности для Украины.
"Очевидно, они хотят каких-то материальных компенсаций, скорее всего, денежных, но непонятно, на каком основании, потому что "Северный поток 2" - это коммерческий проект . С таким же успехом они могут требовать компенсации от Польши, например, за то, что что она участвует в Baltic pipe", - сказал эксперт РИА Новости.
"В данной ситуации совершенно очевидно, что это нерациональные требования. Они не будут удовлетворены, потому что Украина не имеет никакого отношения к строительству этих коммерческих проектов", - подчеркнул аналитик.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
05:21
Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
11:05
Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку — 2"
 
Ольга СтефанишинаРоссияСеверный поток — 2Богдан БезпалькоБалтийское мореЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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