https://ria.ru/20210723/potok-1742546248.html

Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021

Эксперт оценил требования Киева по "Северному потоку — 2"

Требования Киева о гарантиях и компенсациях после сделки ФРГ и США по "Северному потоку 2" нерациональны и не будут удовлетворены, считает член Совета по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:58

2021-07-23T13:58

2021-07-23T13:58

ольга стефанишина

россия

северный поток — 2

богдан безпалько

балтийское море

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Требования Киева о гарантиях и компенсациях после сделки ФРГ и США по "Северному потоку 2" нерациональны и не будут удовлетворены, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что совместное заявление США и ФРГ, касающееся газопровода "Северный поток 2", не несет в себе никаких гарантий безопасности для Украины."Очевидно, они хотят каких-то материальных компенсаций, скорее всего, денежных, но непонятно, на каком основании, потому что "Северный поток 2" - это коммерческий проект . С таким же успехом они могут требовать компенсации от Польши, например, за то, что что она участвует в Baltic pipe", - сказал эксперт РИА Новости."В данной ситуации совершенно очевидно, что это нерациональные требования. Они не будут удовлетворены, потому что Украина не имеет никакого отношения к строительству этих коммерческих проектов", - подчеркнул аналитик."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210723/nefteprovod-1742474825.html

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742504882.html

россия

балтийское море

сша

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-23T13:58 true PT1M44S

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ольга стефанишина, россия, северный поток — 2, богдан безпалько, балтийское море, евросоюз, сша, в мире