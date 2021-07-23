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Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах - РИА Новости, 23.07.2021
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах
Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах РФ, в 18 регионах - стабилизация, в десяти - снижение, при этом в Москве заболеваемость снизилась на РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:33
2021-07-23T13:51
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах РФ, в 18 регионах - стабилизация, в десяти - снижение, при этом в Москве заболеваемость снизилась на треть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В целом по стране на текущей 29-й неделе за прошедшие 5 суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, и преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области", - сказала Попова.
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, коронавирус в россии, россия, общество
13:33 23.07.2021 (обновлено: 13:51 23.07.2021)
 
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Попова: в 57 регионах растет заболеваемость COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Анна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах РФ, в 18 регионах - стабилизация, в десяти - снижение, при этом в Москве заболеваемость снизилась на треть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По регионам Российской Федерации: рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация - в 18, и снижение - в десяти регионах РФ. При этом в Москве заболеваемость снизилась на треть", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"В целом по стране на текущей 29-й неделе за прошедшие 5 суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, и преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области", - сказала Попова.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваКоронавирус в РоссииРоссияОбщество
 
 
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