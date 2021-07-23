https://ria.ru/20210723/popova-1742540423.html

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах - РИА Новости, 23.07.2021

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах

Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах РФ, в 18 регионах - стабилизация, в десяти - снижение, при этом в Москве заболеваемость снизилась на РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:33

2021-07-23T13:33

2021-07-23T13:51

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

коронавирус в россии

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547243_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_1d72f0746e01ce7166feac239c06870f.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах РФ, в 18 регионах - стабилизация, в десяти - снижение, при этом в Москве заболеваемость снизилась на треть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В целом по стране на текущей 29-й неделе за прошедшие 5 суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, и преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области", - сказала Попова.

https://ria.ru/20210723/mishustin-1742536172.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, коронавирус в россии, россия, общество