https://ria.ru/20210723/pogoda-1742481764.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.07.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, кратковременные дожди ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:11
2021-07-23T08:11
2021-07-23T08:11
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков пообещал москвичам небольшой дождь в пятницу