https://ria.ru/20210723/pogoda-1742481764.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.07.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, кратковременные дожди ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:11

2021-07-23T08:11

2021-07-23T08:11

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html

москва

московская область (подмосковье)

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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье)