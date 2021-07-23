https://ria.ru/20210723/pogoda-1742480950.html

Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России

Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России - РИА Новости, 23.07.2021

Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России

Опасные погодные явления, которые будут сопровождать похолодание на Европейской части России, прогнозируются в Астраханской области, Калмыкии, Башкирии, Адыгее... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T07:49

2021-07-23T07:49

2021-07-23T07:49

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасные погодные явления, которые будут сопровождать похолодание на Европейской части России, прогнозируются в Астраханской области, Калмыкии, Башкирии, Адыгее и Волгоградской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На протяжении двух недель на Европейской части России сохранялась жаркая погода, в настоящее время произошла смена циркуляции воздуха, в атмосфере происходит понижение температуры."В Астраханской области сильнейшая жара 40-42 градуса, в Калмыкии до 44 градусов, но свежие воздушные массы, уже принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 метров в секунду", - сказал Вильфанд.Как отметил ученый, сильные осадки в связи со сменой южных ветров северными прогнозируются в Краснодарском крае и Крыму."Ливневые дожди (прогнозируются - ред.) в Башкортостане. Шквалистый ветер, гроза и град 24 июля", - сказал Вильфанд.Синоптик уточнил, что в Адыгее и Волгоградской области ожидаются сильнейшие дожди и ветер до 28 метров в секунду.Он также добавил, что понижение температуры в центре Европейской России не приведет к непогоде, а будет "джентльменским".

https://ria.ru/20210723/pogoda-1742458570.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество