https://ria.ru/20210723/pogoda-1742458570.html

Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить

Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить - РИА Новости, 23.07.2021

Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить

Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:10

2021-07-23T03:10

2021-07-23T03:10

россия

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков в Москве, добавила она.Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов горожанами в основном связаны с количеством осадков.Труднее всего, по словам эксперта, предсказать такие опасные метеорологические явления как ливень, гроза, град или ураган – они прогнозируются примерно за шесть часов до начала. При этом в момент создания прогноза трудно предсказать, где град или ливень пойдет с большей интенсивностью, заключила Тимакина.

https://ria.ru/20210722/pogoda-1742380053.html

https://ria.ru/20210717/covid-1741633397.html

россия

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россия, москва, общество