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Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить - РИА Новости, 23.07.2021
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить
Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:10
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россия
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков в Москве, добавила она.Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов горожанами в основном связаны с количеством осадков.Труднее всего, по словам эксперта, предсказать такие опасные метеорологические явления как ливень, гроза, град или ураган – они прогнозируются примерно за шесть часов до начала. При этом в момент создания прогноза трудно предсказать, где град или ливень пойдет с большей интенсивностью, заключила Тимакина.
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россия, москва, общество
03:10 23.07.2021
 
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить

Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.
В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков в Москве, добавила она.
"С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%", - отметила Тимакина.
Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов горожанами в основном связаны с количеством осадков.
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"Самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов погоды как раз связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет. В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах", - пояснила Тимакина.
Труднее всего, по словам эксперта, предсказать такие опасные метеорологические явления как ливень, гроза, град или ураган – они прогнозируются примерно за шесть часов до начала. При этом в момент создания прогноза трудно предсказать, где град или ливень пойдет с большей интенсивностью, заключила Тимакина.
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