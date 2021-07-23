https://ria.ru/20210723/pogoda-1742458570.html
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить - РИА Новости, 23.07.2021
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить
Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:10
2021-07-23T03:10
2021-07-23T03:10
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995503_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_e4932f64d4b95fde19cadb503a200398.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков в Москве, добавила она.Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов горожанами в основном связаны с количеством осадков.Труднее всего, по словам эксперта, предсказать такие опасные метеорологические явления как ливень, гроза, град или ураган – они прогнозируются примерно за шесть часов до начала. При этом в момент создания прогноза трудно предсказать, где град или ливень пойдет с большей интенсивностью, заключила Тимакина.
https://ria.ru/20210722/pogoda-1742380053.html
https://ria.ru/20210717/covid-1741633397.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995503_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c41432db5b72aa78f2af865676908a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить
Метеоролог рассказала, какому прогнозу погоды можно верить
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве
составляется на ближайшие сутки, в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги
" Елена Тимакина.
В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков в Москве, добавила она.
"С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%", - отметила Тимакина.
Эксперт подчеркнула, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов горожанами в основном связаны с количеством осадков.
"Самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов погоды как раз связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет. В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах", - пояснила Тимакина.
Труднее всего, по словам эксперта, предсказать такие опасные метеорологические явления как ливень, гроза, град или ураган – они прогнозируются примерно за шесть часов до начала. При этом в момент создания прогноза трудно предсказать, где град или ливень пойдет с большей интенсивностью, заключила Тимакина.