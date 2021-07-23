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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210723/podmoskove-1742505061.html
Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье
Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2021
Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье
Безопасность людей на водоемах и недопущение природных пожаров обсудили на совещании губернатора Подмосковья и руководителей правоохранительных органов региона, РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:05
2021-07-23T11:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Безопасность людей на водоемах и недопущение природных пожаров обсудили на совещании губернатора Подмосковья и руководителей правоохранительных органов региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.Согласно данным пресс-службы, на территории региона для отдыха разрешено 95 пляжей, 94 зоны отдыха, оборудовано 88 баз стоянок маломерных судов. Все они соответствуют санитарным правилам и оборудованы постами, на которых дежурят спасатели"В Подмосковье сейчас очень много отдыхающих, и тема безопасности, в том числе пожарной, имеет для нас принципиально важное значение. Лето в этом году теплое, большое количество людей отдыхает на воде, и это тоже добавляет работы спасателям, правоохранительному блоку. Необходимо, чтобы все соответствовало стандартам безопасности", - приводятся слова губернатора.Комментируя ситуацию с лесными пожарами, в облаправительстве отметили, что для недопущения повторения ситуации 2010 года, в Подмосковье создана четырехуровневая система мониторинга: с земли, с воздуха, из космоса и с помощью почти 100 видеокамер, установленных на вышках сотовых операторов. Сейчас видеоконтролем полностью охвачены земли лесного фонда. Также создана система противопожарного водоснабжения: 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью более 970 километров.
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московская область (подмосковье)
11:05 23.07.2021
 

Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Безопасность людей на водоемах и недопущение природных пожаров обсудили на совещании губернатора Подмосковья и руководителей правоохранительных органов региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
Согласно данным пресс-службы, на территории региона для отдыха разрешено 95 пляжей, 94 зоны отдыха, оборудовано 88 баз стоянок маломерных судов. Все они соответствуют санитарным правилам и оборудованы постами, на которых дежурят спасатели
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"В Подмосковье сейчас очень много отдыхающих, и тема безопасности, в том числе пожарной, имеет для нас принципиально важное значение. Лето в этом году теплое, большое количество людей отдыхает на воде, и это тоже добавляет работы спасателям, правоохранительному блоку. Необходимо, чтобы все соответствовало стандартам безопасности", - приводятся слова губернатора.
Комментируя ситуацию с лесными пожарами, в облаправительстве отметили, что для недопущения повторения ситуации 2010 года, в Подмосковье создана четырехуровневая система мониторинга: с земли, с воздуха, из космоса и с помощью почти 100 видеокамер, установленных на вышках сотовых операторов. Сейчас видеоконтролем полностью охвачены земли лесного фонда. Также создана система противопожарного водоснабжения: 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью более 970 километров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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