https://ria.ru/20210723/podmoskove-1742505061.html

Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье

Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2021

Безопасность граждан на водоемах обсудили на совещании в Подмосковье

Безопасность людей на водоемах и недопущение природных пожаров обсудили на совещании губернатора Подмосковья и руководителей правоохранительных органов региона, РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:05

2021-07-23T11:05

2021-07-23T11:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Безопасность людей на водоемах и недопущение природных пожаров обсудили на совещании губернатора Подмосковья и руководителей правоохранительных органов региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.Согласно данным пресс-службы, на территории региона для отдыха разрешено 95 пляжей, 94 зоны отдыха, оборудовано 88 баз стоянок маломерных судов. Все они соответствуют санитарным правилам и оборудованы постами, на которых дежурят спасатели"В Подмосковье сейчас очень много отдыхающих, и тема безопасности, в том числе пожарной, имеет для нас принципиально важное значение. Лето в этом году теплое, большое количество людей отдыхает на воде, и это тоже добавляет работы спасателям, правоохранительному блоку. Необходимо, чтобы все соответствовало стандартам безопасности", - приводятся слова губернатора.Комментируя ситуацию с лесными пожарами, в облаправительстве отметили, что для недопущения повторения ситуации 2010 года, в Подмосковье создана четырехуровневая система мониторинга: с земли, с воздуха, из космоса и с помощью почти 100 видеокамер, установленных на вышках сотовых операторов. Сейчас видеоконтролем полностью охвачены земли лесного фонда. Также создана система противопожарного водоснабжения: 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью более 970 километров.

https://ria.ru/20210722/moskva-1742362805.html

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московская область (подмосковье)