https://ria.ru/20210723/pensionerka-1742532281.html

В Пермском крае проверят данные о том, что пенсионерку держали взаперти

В Пермском крае проверят данные о том, что пенсионерку держали взаперти - РИА Новости, 23.07.2021

В Пермском крае проверят данные о том, что пенсионерку держали взаперти

Следственные органы проверят информацию о том, что дети надолго заперли пенсионерку в квартире в Пермском крае, заколотив окна досками и повесив на дверь замок, РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:58

2021-07-23T12:58

2021-07-23T12:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы проверят информацию о том, что дети надолго заперли пенсионерку в квартире в Пермском крае, заколотив окна досками и повесив на дверь замок, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в СМИ появилась информация, что в Пермском крае 70-летнюю женщину на несколько недель заперли в квартире ее дети. Они заколотили досками окна, а на двери повесили замок. Соседи приносили "пленнице" пищу. По версии родственников, таким образом они пытались "защитить мать от коронавируса", пищу ей якобы доставлял внук. Родные утверждали, что женщина до изоляции злоупотребляла спиртным, по этой причине к ней в квартиру приходили посторонние люди. Также указывалось, что после огласки ситуации пенсионерку положили в больницу."Следственными органами СК России по Пермскому краю организована проверка сведений о том, что 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок, лишив таким образом свободы", — говорится в сообщении.Ситуацию взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20210122/perm-1594101604.html

россия

пермский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, пермский край, происшествия