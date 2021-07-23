https://ria.ru/20210723/pauk-1742506886.html
В Волгоградской области 15 человек пострадали от укусов ядовитых пауков
В Волгоградской области 15 человек пострадали от укусов ядовитых пауков - РИА Новости, 23.07.2021
В Волгоградской области 15 человек пострадали от укусов ядовитых пауков
Ядовитый паук Сака или "жёлтый паук" покусал 15 жителей Волгоградской области, один из них находится в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:14
2021-07-23T11:14
2021-07-23T11:14
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 июл - РИА Новости. Ядовитый паук Сака или "жёлтый паук" покусал 15 жителей Волгоградской области, один из них находится в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что с начала июля в Волгоградской области от пауков-каракуртов пострадали 10 человек."15 человек стали жертвами паука Сака (Сheiracanthium punctorium, "желтый паук"). Из них один человек продолжает лечение в условиях стационара", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что яд этого паука для человека не смертельно опасен, но может вызвать аллергическую реакцию и нейротоксикацию. Чаще всего пауки кусают в июле и августе. В прошлом году, по данным комитета, в регионе от паука Сака пострадали 8 человек.
https://ria.ru/20210315/pauk-1601038685.html
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волгоградская область, происшествия
В Волгоградской области 15 человек пострадали от укусов ядовитых пауков
В Волгоградской области 15 человек пострадали от укусов ядовитых "желтых пауков"
ВОЛГОГРАД, 23 июл - РИА Новости.
Ядовитый паук Сака или "жёлтый паук" покусал 15 жителей Волгоградской области
, один из них находится в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что с начала июля в Волгоградской области от пауков-каракуртов пострадали 10 человек.
"15 человек стали жертвами паука Сака (Сheiracanthium punctorium, "желтый паук"). Из них один человек продолжает лечение в условиях стационара", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что яд этого паука для человека не смертельно опасен, но может вызвать аллергическую реакцию и нейротоксикацию. Чаще всего пауки кусают в июле и августе. В прошлом году, по данным комитета, в регионе от паука Сака пострадали 8 человек.