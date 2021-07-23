https://ria.ru/20210723/pandemiya-1742491727.html

Экс-глава ООН назвал первопричиной пандемии изменение климата

Экс-глава ООН назвал первопричиной пандемии изменение климата - РИА Новости, 23.07.2021

Экс-глава ООН назвал первопричиной пандемии изменение климата

Первопричиной нынешней ситуации с пандемией, в которой оказался весь мир, стало изменение климата, вызванное алчностью человечества, и эту проблему необходимо... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:48

2021-07-23T09:48

2021-07-23T09:51

си цзиньпин

пан ги мун

китай

оон

чанша

в мире

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ЧАНША (Китай), 23 июл – РИА Новости. Первопричиной нынешней ситуации с пандемией, в которой оказался весь мир, стало изменение климата, вызванное алчностью человечества, и эту проблему необходимо решать, считает бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун."В настоящее время все человечество испытывает небывалые страдания, вызванные новым коронавирусом... По мере начала вакцинации во многих странах, появились оптимистичные перспективы отказаться от масок и вернуться к нормальной жизни. Однако этот оптимизм был разрушен быстрым и широким распространением мутировавших вариантов вируса", - заявил Пан Ги Мун, выступая по видеосвязи на форуме в китайском городе Чанша, посвященном вопросам экологического строительства.Бывший генсек ООН подчеркнул, что "мы не можем предвидеть, когда закончится эта трагическая реальность, но я уверен в том, что хотя коронавирусную инфекцию можно преодолеть, подобные трагедии в любое время могут снова повториться, поэтому мы должны устранять не признаки, а первопричины проблемы".По словам Пан Ги Муна, он собственными глазами видел, что полярные льды уменьшаются, а уровень моря стремительно повышается, все это в будущем может привести к трагическим последствиям для прибрежных городов и островных государств.Пан Ги Мун также отметил, что еще будучи на посту генсека ООН неоднократно говорил о том, что "мы не можем договариваться с природой, мы можем только прислушиваться к ее предупреждениям и со всей серьезностью на них реагировать".Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, при этом в период с 2026 по 2030 год страна будет постепенно сокращать потребление угля.

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742456708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/koronavirus-1742382365.html

китай

чанша

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си цзиньпин, пан ги мун, китай, оон, чанша, в мире