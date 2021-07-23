https://ria.ru/20210723/otchet-1742621004.html

Аналитический центр CGTN выпустил отчет о пандемии

Аналитический центр CGTN выпустил отчет о пандемии - РИА Новости, 23.07.2021

Аналитический центр CGTN выпустил отчет о пандемии

Аналитический центр CGTN 23 июля выпустил отчет по текущей ситуации с пандемией в мире. В отчете делается вывод, что в мире наиболее очевидным становится... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:23

2021-07-23T20:23

2021-07-23T20:23

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МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Аналитический центр CGTN 23 июля выпустил отчет по текущей ситуации с пандемией в мире. В отчете делается вывод, что в мире наиболее очевидным становится разделение стран на два лагеря, исходя из числа подтверждённых случаев COVID-19, числа летальных исходов и уровня вакцинации. Правительства разных стран играют решающую роль в борьбе с пандемией. Кроме того, США продемонстрировали худший результат по трем из пяти параметров, указано в отчете.Страны оценивались на основе базы данных сайта Университета Джона Хопкинса - Our World in Data - и влиятельного фармацевтического портала Pharmaceutical Technology, а также на основе исследовательской академической литературы. Использовались ссылки на данные о влиянии пандемии на глобальное социально-экономическое развитие и рекомендации известных инфекционистов и эпидемиологов. В отчете приведен рейтинг 51 страны, исходя из текущего состояния эпидемической ситуации и противоэпидемических мер на основе пяти показателей: общее число подтвержденных случаев COVID-19, число новых случаев заболевания, общее число летальных исходов и уровень вакцинации, периоды преодоления эпидемии с учетом статистики с начала пандемии до 14 июля включительно.Согласно отчету, в трех странах общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 15 миллионов, это США, Индия и Бразилия. Три страны, где зарегистрировано наименьшее число подтвержденных случаев, – Новая Зеландия, Австралия и Вьетнам.Три страны с наибольшим количеством новых диагностированных случаев COVID-19 за квартал – Индия, Бразилия и США, с наименьшим числом – Новая Зеландия, Китай и Сингапур. Три страны, где от коронавируса погибло более 400 тысяч человек, - США, Бразилия и Индия. Государства с наименьшим показателем смертности от COVID-19 – Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам.В Китае, США и Индии было вакцинировано более 50 миллионов человек, наиболее слабый уровень вакцинации отмечен во Вьетнаме, Ираке и Новой Зеландии.В США, Бразилии и России зафиксировано минимальное число дней, когда ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции был менее 5 тысяч человек в день. В 19 странах в течение 500 дней подряд число подтвержденных случаев COVID-19 не превышало 5 тысяч, что говорит об эффективности противоэпидемических мер.В отчете говорится, что на основе пяти критериев эпидемическая ситуация в США остается самой удручающей. За ними следуют Бразилия, Индия, Великобритания, Франция и другие страны. США также "лидируют" по общему числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 34 миллиона и 600 тысяч летальных исходов. В течение 62 дней число заражений в Соединенных Штатах составляло менее 5 тысяч в день; страна занимает первое место в рейтинге по степени тяжелого течения коронавирусной инфекции.В отчете также отмечается, что среди развивающихся стран Бразилия и Индия столкнулись с серьезными проблемами в реализации противоэпидемических мер. Они заняли верхние строчки рейтинга по многим показателям: по числу заболевших и по приросту новых случаев заражения. Эпидемическая ситуация в ведущих европейских странах также не внушает оптимизма. По общему числу подтвержденных случаев заболевания и летальных исходов на первых позициях рейтинга Франция, Великобритания и Италия.Согласно сообщениям мировых СМИ, с начала пандемии в США противоэпидемические меры в стране были крайне неэффективными, противоэпидемические материалы распространялись неравномерно, зафиксировано неравномерное социальное обеспечение. Во многих европейских странах люди выходили на антиправительственные митинги, выступая против введения изоляции и других противоэпидемических мер, что в значительной мере осложнило противоэпидемическую работу властей. В противоэпидемической работе в развивающихся странах, таких как Бразилия и Индия, негативную роль сыграли несовершенная система здравоохранения, высокая плотность населения, а также особые климатические и географические условия, что усугубило распространение мутации коронавируса "Дельта".В отчете указывается, что COVID-19 наименее затронул Новую Зеландию и Австралию. Аналитики отмечают, что это может быть связано с их географическим положением и низкой плотностью населения, а также эффективными мерами противоэпидемического контроля.Азиатские страны – Китай, Южная Корея, Сингапур и Вьетнам – благодаря запрету на въезд в страну, введению карантина и изоляции, повсеместному диагностированию и другим мерам смогли получить хорошие результаты по противодействию пандемии.Сингапур и Вьетнам занимают низкие позиции в рейтинге по показателям смертности, а в Южной Корее уже 537 дней число ежедневных подтвержденных случаев заражения не превышает 5 тысяч.Китай – страна с наименьшим количеством диагностированных случаев заболевания коронавируса в день и наибольшим уровнем вакцинации населения. В отчете отмечено, что страна с населением в 1,4 миллиарда человек смогла взять эпидемию под контроль благодаря ряду мер: быстрому реагированию высшего руководства страны в самом начале распространения эпидемии, введению системы контроля за перемещением граждан, масштабному тестированию и другим. В некоторых регионах с высоким риском распространения эпидемии были сооружены дополнительные медицинские учреждения, созданы волонтерские организации и прочее.На основе научно-технического потенциала Китай стал лидером в исследованиях и разработках вакцин. В настоящее время в стране уровень вакцинации в стране - более 1,4 миллиарда доз, что позволило Китаю занять первую строчку в рейтинге по этому показателю, говорится в отчете. Страна также предоставила более 500 миллионов доз вакцин более 100 государствам и международным организациям, что эквивалентно одной шестой от текущего объема производства вакцин от COVID-19 в мире.Однако, в глобальном масштабе существует серьезная проблема неравномерности в распределении вакцин. Так, развивающиеся страны уступают развитым по объему доступа вакцин. Из-за низкого уровня системы здравоохранения в развивающихся странах и чрезмерной концентрации вакцин в руках развитых стран, развивающийся мир еще далек от достижения коллективного иммунитета.Кроме того, в отчете указывается, что, несмотря на проблемы с поставками вакцин, правительства могут обратиться к строгим противоэпидемическим мерам. Так, во Вьетнаме уровень вакцинации достаточно низкий, однако эффективные меры контроля на границе и карантин позволили стране заметно сдержать число новых подтвержденных случаев на низком уровне.

https://ria.ru/20210218/pandemiya-1597976576.html

https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739065619.html

https://ria.ru/20210531/privivka-1734882005.html

https://ria.ru/20210712/vaktsina-1740891523.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, китай, в мире