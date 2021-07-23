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В Москве фигурантам дела о суррогатном материнстве предъявили обвинение
В Москве фигурантам дела о суррогатном материнстве предъявили обвинение - РИА Новости, 23.07.2021
В Москве фигурантам дела о суррогатном материнстве предъявили обвинение
Следствие предъявило окончательное обвинение фигурантам дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве, им вменяют 11 эпизодов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:11
2021-07-23T09:11
россия
игорь трунов
москва
украина
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следствие предъявило окончательное обвинение фигурантам дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве, им вменяют 11 эпизодов, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов."Вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека, всего 11 эпизодов - восемь оконченных и три покушения", - сказал Трунов.По его словам, следствие считает, что под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение незаконно передавались покупателям.Следствие по делу еще не завершено, уточнил адвокат.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В середине июля 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html
https://ria.ru/20210707/deti-1740191379.html
https://ria.ru/20210707/ombudsmen-1740237378.html
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россия, игорь трунов, москва, украина, происшествия
09:11 23.07.2021
 
В Москве фигурантам дела о суррогатном материнстве предъявили обвинение

Фигурантам дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве предъявили окончательное обвинение

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следствие предъявило окончательное обвинение фигурантам дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве, им вменяют 11 эпизодов, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.
"Вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека, всего 11 эпизодов - восемь оконченных и три покушения", - сказал Трунов.
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело
По его словам, следствие считает, что под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение незаконно передавались покупателям.
Следствие по делу еще не завершено, уточнил адвокат.
Ребенок у окна - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Австриец просит вернуть из детдома в Сыктывкаре его детей
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В середине июля 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
Чужие родные дети – кто может помочь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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