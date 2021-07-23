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https://ria.ru/20210723/nefteprovod-1742474825.html
Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода "Северный поток — 2", однако следующий американский лидер... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:21
2021-07-23T05:24
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода "Северный поток — 2", однако следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз."Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, - я верю, он будет республиканцем, - вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией", - заявил Круз в интервью изданию Politico.Он сравнил позицию нынешней администрации по "Северному потоку — 2" с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. "Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы", - заявил Круз.Он пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по "Северному потоку — 2" не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернутся на 180 градусов.Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы и тогда критиковали это решение."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, сша, экономика
05:21 23.07.2021 (обновлено: 05:24 23.07.2021)
 
Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"

Американский сенатор Круз пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"

© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода "Северный поток — 2", однако следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
"Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, - я верю, он будет республиканцем, - вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией", - заявил Круз в интервью изданию Politico.
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Он сравнил позицию нынешней администрации по "Северному потоку — 2" с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. "Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы", - заявил Круз.
Он пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по "Северному потоку — 2" не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернутся на 180 градусов.
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Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы и тогда критиковали это решение.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2СШАЭкономика
 
 
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