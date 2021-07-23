https://ria.ru/20210723/nagruzka-1742544762.html

Мурашко оценил уровень нагрузки на реанимационные отделения

Мурашко оценил уровень нагрузки на реанимационные отделения - РИА Новости, 23.07.2021

Мурашко оценил уровень нагрузки на реанимационные отделения

Нагрузка на реанимационные отделения в России сейчас высокая, но мест для пациентов с коронавирусом достаточно, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:50

2021-07-23T13:50

2021-07-23T13:50

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михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нагрузка на реанимационные отделения в России сейчас высокая, но мест для пациентов с коронавирусом достаточно, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в пятницу он отметил, что сейчас число пациентов, лечение которых требует использования тяжелого реанимационного оборудования, возрастает."И, конечно, нагрузка на реанимационные отделения высокая. Отделений достаточно, мест для реанимации достаточно. Мы, в том числе, сейчас направляем бригады врачебные в регионы, где особо в этом нуждаются", - сообщил глава Минздрава.

https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736134916.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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